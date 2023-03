Murió Paul Grant, actor de "Harry Potter" y "Star Wars"

El actor de la saga "Harry Potter" y "Star Wars", Paul Grant, se descompensó en la estación de trenes de King’s Cross, al norte de Londres, y fue declarado muerto minutos después. De acuerdo a The Guardian, la causa de fallecimiento del hombre de 56 años todavía no fue revelada.

Justo antes de abordar el transporte público, Grant se desmayó. Si bien no hay precisiones de cuándo se produjo exactamente el síncope, un portavoz del servicio de ambulancias de Londres aseguro haber recibido una llamada a horas de la tarde “para ser informado sobre un accidente cerca de St. Pancras”.

El actor de 56 años fue declarado con muerte cerebral tras desmayarse en una estación de trenes de Londres.

“Enviamos un equipo de ambulancia y un médico en un automóvil de respuesta. Tratamos a un hombre en el lugar y lo llevamos al hospital como prioridad”, precisaron. Cerca de las 16 (hora local), el actor fue declarado con muerte cerebral.

Su hija Sophie confirmó la noticia del deceso y admitió estar “desconsolada”.

Junto con Sophie, Grant tenía un hijo y una hijastra, además de su novia Maria Dwyer. “Paul fue el amor de mi vida, el hombre más divertido que conozco”, aseguró esta última.

“Él hizo mi vida completa. Nunca va a ser lo mismo sin él”, completó.

Grant interpretó a un ewok en "El retorno del Jedi" y a un duende en "Harry Potter y la piedra filosofal".

Finalmente, su hijastra Stacey creó una página en Go Funde Me para recaudar fondos para el funeral de su padre. “Estoy comenzando esta página ya que Paul lamentablemente falleció y me gustaría darle la mejor despedida”, sostuvo. (La Nación)