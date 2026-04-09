Cuando pasó la niebla, el primer día del Norpatagónico dejó un sorpresivo líder en Palihue

El Club de Golf Palihue comenzó a vivir ayer y hasta el sábado la 45º edición del Campeonato Abierto Norpatagónico, certamen que reúne a los mejores jugadores profesionales y aficionados del país.

El primer día de acción arrancó demorado por la niebla que se posó sobre nuestra ciudad en las primeras horas de la mañana.

Luego, el comienzo del torneo que se juega a 72 hoyos y en un nuevo recorrido, dejó un sorpresivo líder quien disfrutó de un gran arranque.

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El puntero de la competencia es Antonio Maciel, quien redondeó una vuelta de 64 (-6) tras los primeros 18 hoyos.

El tresarroyense de 30 años, que aún no tiene títulos como profesional, tuvo un fantástico arranque con cuatro aciertos en los primeros cinco hoyos.

“Creo que la clave estuvo en mis tiros de salida, estuve muy preciso desde el tee y eso hizo que pudiera ser un poco más agresivo con mis segundos tiros”, analizó Maciel, quien recordó que a los 11 años fue la primera vez que visitó Palihue.

“Es una cancha que la conozco bien, que me gusta mucho y creo que con las modificaciones de hoyos que le hicieron quedó muy bien. Por suerte, las últimas lluvias ayudaron a que la cancha esté impecable y eso es importante”, le comentó Maciel a la prensa del torneo.

Antonio Maciel lidera el Norpatagónico tras el primer día.

En el segundo lugar y a un golpe figuran el rafaelino Román Rébora y el tucumano Nelson Ledesma.

Santiago Bauni aparece en el cuarto lugar con 66 impactos (-4), mientras que con 67 llegaron el neuquino Juan Arozena, Aram Yenidjeian, Maxi Godoy y Franco Romero, subcampeón de la pasada edición de esta competencia.

La revelación dentro de los 10 primeros es el bahiense Tomás Ontivero, profesor del Club de Golf Palihue, quien aparece 9 con 68 golpes (-2), producto de 5 birdies y tres bogeys durante su recorrido.

Por su parte y continuando con los locales, Miguel Angel Carballo terminó con un par de cancha su vuelta inicial y aparece vigésimo.

César Costilla.

Julián Etulain.

Más atrás, con +1, figuran el suarense Julián Etulain y el tucumano César Costilla, quien se coronó campeón la pasada temporada.

Tras el primer día, el Abierto continuara hoy con los segundos 18 hoyos, con salidas a partir de las 8.

Una vez completados los primeros 36 hoyos se llevará a cabo el corte clasificatorio que dejará a los aspirantes a la corona de esta 45º edición.