Bahía amaneció con mucha niebla y con demoras en el aeropuerto
Satelmet pronosticó una jornada con una temperatura máxima de 22 ºC en Bahía Blanca.
Un manto de niebla cubrió esta mañana a Bahía Blanca, dotando de un paisaje natural diferente y provocando varios contratiempos.
En principìo, se solicita a la comunidad circular con precaución por la escasa visibilidad.
En tanto, desde el Aeropuerto Comandante Espora informaron que el vuelo 1616 de Aerolíneas Argentinas de esta mañana, que une Ezeiza con nuestra ciudad, se demoró por niebla. Tenía previsto salir 6:45 hacia Bahía y despegó recién 8:10.
Satelmet pronosticó para hoy una mañana fría y húmeda, con momentos de sol. El viento será leve del sudoeste y la visibilidad se presentará reducida por bancos de niebla y neblina, mejorando hacia el transcurso de las horas.
Por la tarde, el tiempo se tornará templado, con cielo parcialmente nublado. El viento soplará leve del sudeste, con un índice de radiación ultravioleta dentro de parámetros normales y buena visibilidad. La máxima estimada es de 22 ºC.
Hacia la noche volverán las condiciones frías, con cielo poco nuboso. Para la medianoche, se estima una temperatura cercana a los 12 grados.