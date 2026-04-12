Juegos Suramericanos de la Juventud: el clima tropical, un rival más

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

Panamá no se explica, se siente. Y en abril se padece un poco más.

El calor no llega, se instala. No es ese calor seco que en Argentina te deja buscar sombra y negociar con el día. Acá no hay tregua. El aire pesa, se pega, se mete en la ropa, en el pelo, en la respiración. A los pocos minutos de caminar por Ciudad de Panamá, la sensación es inmediata. El cuerpo entra en un territorio desconocido.

La humedad no acompaña al clima, lo define.

Abril es un mes bisagra. Panamá deja atrás la estación seca y empieza a insinuar la lluviosa. En los papeles es una transición. En la piel es otra cosa. El calor se vuelve más denso, más persistente, como si el aire anticipara lo que viene. Todavía no llueve con la intensidad de los meses más húmedos, pero la atmósfera ya está cargada, saturada, lista.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hoy empezaron los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. El primer movimiento lo hizo el fútbol femenino. Venezuela y Paraguay abrieron la jornada en el Centro de Alto Rendimiento, en un partido que arrancó temprano (a las 8), como si el calendario también intentara esquivar el peso del clima (2-1 para las venezolanas).

Al mediodía, la escena se repite con otro cruce: Panamá enfrenta a Colombia, el local entra en juego y el aire sigue siendo el mismo, espeso, innegociable.

Panamá está ubicada en plena zona intertropical, a pocos grados del Ecuador. Ese dato que podría sonar lejano se vuelve concreto en cada paso. Rodeado por el Atlántico y el Pacífico, el país respira agua. Las masas oceánicas alimentan un aire que no se seca nunca del todo. La humedad no sube y baja, se mantiene. Es una presencia constante.

Acá no existen las cuatro estaciones como en Argentina. Hay dos, la seca y la lluviosa. verano e invierno, les dicen. Pero incluso en la estación seca, el calor no pierde intensidad. Lo que cambia no es la temperatura, es la forma en la que el cielo decide descargarla.

Hay momentos en los que la ciudad parece suspendida.

El mediodía cae con una verticalidad implacable. El asfalto irradia calor. El cuerpo intenta adaptarse, pero tarda. La ropa nunca termina de secarse y ni hablar si venís del exterior. La sensación térmica siempre va un paso por delante del número que marca el termómetro. Y cuando aparece una nube, cuando el cielo se oscurece por un rato, no siempre trae alivio. A veces trae más humedad, más densidad.

Para alguien que viene de Argentina, el contraste es inmediato. En Bahía Blanca, el calor suele tener pausas. Puede ser intenso, sí, pero hay una brisa, una noche que afloja, un momento en el que el cuerpo recupera. Acá no. Panamá propone otra lógica, no hay ruptura, hay continuidad.

Es un clima que no se negocia.

Detrás de esa sensación hay un sistema complejo. La Zona de Convergencia Intertropical que se desplaza con el sol, los vientos alisios que empujan masas de aire cargadas de humedad, la interacción constante entre océanos que están demasiado cerca como para no influir. Todo eso explica por qué el aire es así. Pero en la práctica, lo que importa es otra cosa, cómo se vive.

Y se vive en el cuerpo. En la respiración un poco más corta después de caminar unas cuadras. En la espalda húmeda incluso a la sombra. En la botella de agua que se vacía más rápido de lo previsto. En la necesidad de parar, de buscar un respiro que no siempre llega.

Los Juegos recién empezaron y hay algo que ya quedó claro desde el primer día: acá no se juega solo contra el rival, se juega contra el aire.

Un aire caliente, húmedo, que no da tregua, que no se mueve, que no afloja ni siquiera cuando cae la tarde. Un aire que no refresca, que no alivia, que no perdona.

En abril, cuando el calor ronda los 30 grados pero la humedad empuja la sensación mucho más arriba, el cuerpo entiende rápido lo que el calendario todavía insinúa.

Que en Panamá, incluso antes de que lleguen las lluvias fuertes, ya todo se juega en otro clima. Y esto impactará en la competencia, sin dudas.