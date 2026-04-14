Por qué se fue Dambolena: "Me involucré en otras cosas que no pude cambiar y eso me afectó"

Emanuel Dambolena se despidió ayer del plantel superior de San Francisco, tras presentar su renuncia como entrenador.

Hoy, en El Diario Deportivo, Manu contó los motivos que le hicieron dar un paso al costado de una institución que es más que su casa.

"La verdad que es todo muy reciente, la tristeza es grande porque es mas que obvio que San Francisco es mi casa, mi lugar en el mundo. Hoy sentía que es lo mejor para el club, la tristeza es muy grande pero siento que hice lo correcto", explicó el ahora exDT del Santo el programa que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Por ahí fue un error -agregó-, porque a fin del año pasado yo me involucré en otras cosas en el club y hoy renuncio porque es San Francisco. Si fuera otro club me quedo con la Primera, me olvido de lo que pasa o de los problemas y soy una persona más que pasa. Yo tengo un compromiso muy grande con San Francisco y cuando veo cosas que quise cambiar y no pude, más los resultados, tomé la decisión con tristeza, pero sino estoy bien yo no puedo transmitir bien o hacer lo que yo pienso. Me quería agarrar de un buen resultado del fin de semana para agarrar motivación y no lo logramos. El martes había dicho que si perdía con La Armonía me iba y tuvimos la mala suerte que se dio así".

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Durante su estadía como entrenador de San Francisco, rol que asumió tras retirarse como jugador por una lesión y en reemplazo de Martín Carrillo, Manu estuvo al frente del equipo en 35 partidos, con 9 victorias, 10 empates y 16 derrotas.

En el actual Torneo Apertura, el Santo es el único de la "A" que no ganó, con 2 empates y 3 derrotas.

"Le discuto a cualquiera que hoy San Francisco tiene que estar más arriba en la tabla, está jugando muy bien. Pero yo, en lo personal, no tengo la fuerza de afrontar un grupo para dar vuelta esto. El grupo de jugadores realmente está bien, está con ganas y motivado. Pero, como te dije, me involucré en otras cosas que no pude cambiar y me afectó, y hoy no estoy para seguir dentro de un plantel que yo haga la fácil, vaya, cobre un sueldo y diriga. No soy de esas personas, de querer poner buena cara cuando yo no estaba bien", remarcó.

"Pasa por respeto a un grupo de jugadores que yo elegí, ¿qué les voy a mentir en la cara? Yo arrancaba cada semana con la ilusión de ganar, yo soy el primero en poner la cara. El año pasado, con un plantel de mucha jerarquía, me tocó jugar el último partido por la promoción y jamás se me pasó por la cabeza irme. Miedo no tengo, es solamente un juego. Y tengo el respaldo del club, porque es el club que me crié. Hoy no pasa por lo deportivo solamente, obviamente que influye pero no es por eso", agregó Manu.

-¿Eso que decís que te involucraste es algo dentro del club o algo más personal?

-Me refería a las formativas, a tratar de levantar el predio, de ayudar a los de abajo. Eso lleva mucho esfuerzo, que no lo pude lograr del todo. Y, obviamente, también estaba enfocado en lo deportivo también, no se me dieron los resultados, y no encuentro hoy fuerza y motivación como para pararme frente al grupo y exigirles cuando yo no estoy al 100. No es solamente lo deportivo, pero la fácil mía sería decir me quedo arriba y trato de dar vuelta esto. Pero yo quedarme arriba, cuando abajo hay falencias, en mi club, no me sentía bien. Por eso te digo: renuncio porque es San Francisco. Si fuera otro club me quedo en Primera y si hay falencias abajo que se arregle el club. A mí no me sale acá, porque soy muy hincha.

-¿La idea ahora es poder involucrarte más en eso, ya que no vas a tener a la Primera?

-No, di un paso al costado en el club, definitivo. El tiempo dirá si tomo esa fuerza que necesito para volver, volveré. Y sino, finde tras finde voy a estar ahí firme.

-De afuera a uno le cuesta imaginarte fuera del club mucho tiempo, por lo que significa para vos y tu familia..

-Hoy sentí esto, pero yo sé que mi vida va a estar cerca de San Francisco, se lo prometí a mi viejo y lo siento así. Hoy tomo distancia para volvre con más fuerza, sea en el tiempo que sea, de la manera que sea, que me dejen. Estoy triste porque mi vida pasó ahí, cerquita siempre y hoy tomar esta decisión no fue fácil. Pero repito: soy muy hincha del club y cuando no tengo nada para poder decidir, para poder aportar, no puedo estar por estar. Decir `Che, porque Jorge Dambolena hizo lo que hizo, Manu va a estar´. No me sale no soy así. Por eso preferí alejarme un poquito.

-Te despediste del plantel, ¿te entendieron ellos?

-Si hay algo que me hace muy feliz es las palabras que me dijeron, llegué a casa y tenía un mensaje de cada uno de los jugadores, incluso del año pasado, de los hinchas. Más allá de que hice las cosas bien o mal, es un juego, podemos coincidir o no, pero el cariño, las relaciones para mi vida es lo mas lindo. Me deja tranquilo que fui buena persona, siempre fui de frente, fui sincero, te puede gustar o no. Cuando uno toma una decisión, que te apoyen con unas palabras es lo más lindo que puede haber,

-¿Hablaste con alguien antes de tomar la decisión?

-Lo tomé solo, la verdad, te soy sincero. Obviamente lo comentaba y muchas personas por cariño o sabe que estoy comprometid por el clbu, pensaban que no era lo correcto, que busque la forma de darlo vuelta y... nada, lo fui analizando solo y procesando. En la semana lo fui hablando con mi cuerpo técnico y cuando llegó el día parecía que no se lo había comentado, porque no lo podían creer.

-¿Cuanto pesó el legado de tu viejo en esta decisión?

-Es muy difícil, el campeonato lleva su nombre, el club es de él, porque el club es de él. Mucha gente me dice, decir Dambolena es decir San Francisco. Yo agregaría Jorge Dambolena, porque él es el que hizo todo por el club. Obviamente que pesó mucho eso, porque hay gente que me hace sentir mucho cariño, pero yo sé que voy a volver. No tengo dudas. Y estar a medias o mal, e irme un tiempito y volver con más fuerza, creo que era la decisión correcta. Y en el momento que toque, darle otro envión al club para que siga creciendo, obvio.

-¿Qué crees que te hubiera dicho en este momento?

-El Viejo era muy sanguineo. Yo creo que si la decisión es errónea me hubiera dicho que no y me hubiese re puteado. Pero si él sabe lo que yo pienso y pretendo, me apoyaría y me empujaría para adelante. Hoy no pienso en otra cosa que no sea San Francisco y mi viejo. Yo pienso que voy a hacer a esto porque mi viejo lo haría así. Capaz me equivoco, todas las personas somo diferentes y yo lo recontra conocía y creo que él haría lo mismo. Me encantaría que esté acá y consultarlo, obviamente que si estuviera acá seguramente hubiera sido un impulso para hacer lo que yo quería hacer. Pero bueno, es la vida y es lo que nos tocó.

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