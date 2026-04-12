El futuro del deporte argentino hace escala en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Especial: desde Panamá.

Con más tiempo de espera que lo habitual y en una ciudad que carece de experiencias semejantes se pondrán en marcha esta noche en Panamá los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

Se trata de la versión continental para menores de 18 años que le sucederá a Rosario 2022 y en la antesala de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que este año irán en Dakar, capital de Senegal.

La edición estaba prevista originalmente para 2025, pero se fue postergando a raíz de la renuncia por motivos presupuestarios de San Luis como ciudad sede. Finalmente, se realizarán desde hoy y hasta el 25 del corriente en la ciudad cabecera panameña.

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Competirán, además de la delegación local, los deportistas más destacados de Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.

Los deportes elegidos para integrar la grilla serán: ajedrez (en carácter de invitado), atletismo, bádminton, básquet 3x3, béisbol, boxeo, esgrima, tenis, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, fútbol bandera, tiro con arco, taekwondo, gimnasia, triatlón, natación, surf, fútbol, tenis de mesa, ciclismo, lucha y futsal.

A partir de las 19.30 (21.30 de nuestro país), se llevará a cabo la ceremonia de apertura en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, acogiendo como principal atractivo el desfile de todas las delegaciones en el que los nadadores Agostina Hein y Matías Chaillou portarán la bandera argentina.

Además, la organización promete un espectáculo que mostrará la cultura e historia del país sede y, como número artístico principal, la presentación del cantante de reggaetón de Puerto Rico, Farruko.

Argentina, numerosa y de calidad

La delegación nacional está integrada por 250 jóvenes (150 varones y 100 mujeres), quienes competirán en la totalidad de los deportes del calendario oficial del certamen.

Se trata de un número apenas inferior al de la última edición, cuando la Argentina fue local en 2022. Allí, presentó 259 atletas, cifra que se mantiene cómo la más alta para eventos semejantes. Anteriormente habían concurrido 99 a Lima 2013, la primera edición, y 152 a Santiago 2017.

Además, será la más nutrida de los Juegos, incluso superando a Brasil (247) y al local (246) y muy por encima de otras "potencias" continentales como Venezuela (185) o Colombia (180).

En la lista celeste y blanca —y en la nómina global— sobresale el nombre de Agostina Hein, quien con apenas 17 años ya cuenta con una experiencia olímpica en París 2024 y viene de una temporada 2025 fantástica incluyendo el oro en los 400 metros combinados en el Mundial Junior de Rumania y ocho medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

También fueron citados el puntaltense Emanuel Quevin, lanzador de martillo, y la chaqueña Isabella Chorvat, quien se encuentra radicada en Bahía Blanca y representará al club Palihue.

“Quiero disfrutar la experiencia, pero también me veo en un podio. Me preparé mucho y siento que es posible”, aseguró Isa en diálogo con La Nueva.

Tras un breve paso por Misiones, se instaló en nuestra ciudad desde mediados de febrero para dar un salto de calidad. En Bahía ensaya bajo la conducción de Mauro de Mattia —referente de la disciplina y entrenador, entre otros, del olímpico Damián Jajarabilla—, en un proceso que combina volumen, técnica y trabajo mental.

“Siempre fui perseverante. Si un torneo no salía bien, pensaba en el siguiente. No me conformo fácil y sé que puedo mejorar con trabajo”, señaló.

Competirá entre el miércoles y el sábado en el campo de tiro con arco que está ubicado dentro de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Manu, por su parte, es nacido en Bahía Blanca pero siempre se afincó en Punta Alta, como su familia. Llega con antecedentes que lo posicionan: es tricampeón argentino U18 y dueño de una mejor marca personal de 59,88 metros. Representa a AUPA (Atletas Unidos Punta Alta) y es entrenado por Julio Piñero, jefe de equipo de la selección nacional.

"Al principio era un hobby, pero hace un par de años decidí tomarlo más en serio. Tuve varios cambios de entrenador y momentos complicados, pero la constancia fue lo que me mantuvo”, resumió.

"No vamos a buscar una marca puntual, sino a dar lo mejor. Se habla de que el podio puede estar arriba de los 63 metros. Yo en entrenamiento lo hice, pero en competencia es otra cosa", advirtió. Su turno será el miércoles 22, por la mañana, en la pista del Centro de Alto Rendimiento panameño.

En tanto, otros nueve adeportistas fueron parte de la última delegación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, lo que da un indicio de lo competitiva que puede ser la Argentina en estos Juegos: la citada Hein, los también nadadores Cecilia Dieleke, Malena Santillán, Matías Chaillou y Máximo Aguilar, la esgrimista Catalina Borrelli, y los tenistas Sofía Meabe, Sol Larraya y Dante Pagani.

Con esa base, antecedentes que posicionaron al país quinto en Lima 2013, tercero en Santiago 2017 y en Rosario 2022, y con los Juegos Olímpicos de la Juventud en el horizonte, Panamá aparece como una ilusión y una gran oportunidad para muchos jovenes de empezar a insertarse en el deporte de élite internacional.

Un calendario bien repartido

La acción comenzará hoy mismo con dos partidos de fútbol femenino: Paraguay vs. Venezuela y Panamá vs. Colombia. Será la única actividad del día, para descomprimir el calendario futbolero.

Ya mañana empezará la actividad con más fuerza, saliendo a escena también el fútbol masculino, el futsal (Argentina vs. Brasil en varones, por ejemplo), el judo, la lucha libre, el surf y el tenis de mesa.

El martes dará inicio el boxeo y el miércoles, el tiro con arco. Para el jueves quedará el arranque del ciclismo (ruta), la gimnasia artística y la natación, en el flamante Centro Acuático Olímpico.

El viernes comenzará el fútbol bandera, el deporte que hará su debut olímpico en Los Ángeles 2028 que es similar al fútbol americano pero sin contacto, y el triatlón.

Quedarán para la semana que viene el tenis, bádminton, béisbol (desde el lunes 20), golf, taekwondo (martes 21), atletismo, pesas (miércoles 22), ajedrez, básquet 3x3, esgrima y karate (a partir del jueves 23).

Apuesta a futuro

Más allá de intentar realizar unos Juegos a la altura, Panamá buscará que la organización capte la atención de la Odesur y de Panam Sports ya que en los últimos días se candidateó para ser sede de los Juegos Panamericanos Junior en 2029.

Sus “rivales” para la elección serán la capital de Guatemala y Rosario, quien en los últimos años viene dando soberanas muestras de apoyo al deporte al acoger, en continuado, los Juegos Suramericanos de Playa en 2019, los Juegos Suramericanos de la Juventud en 2022 y los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento el año pasado. Además, será sede principal de los próximos Juegos Suramericanos, en septiembre, y de los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior, en abril del año que viene.

A más tardar el 15 de junio, las tres ciudades que demostraron interés, deberán cumplir una serie de requisitos y presentar una propuesta formal. En caso de cumplirlos en tiempo y forma, el próximo 19 de junio se comunicarán las ciudades candidatas oficiales.

Finalmente, la elección de la sede se realizará en la próxima Asamblea General de Panam Sports, a desarrollarse en el mes de agosto en Lima, Perú.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/4 al 25/4 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud (Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

Abril - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Guatemala o Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Asunción, Santiago o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)