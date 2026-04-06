Argentina confirmó una delegación de 250 atletas para los Juegos Suramericanos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El Comité Olímpico Argentino confirmó hoy la lista oficial de atletas que representarán al país en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, a desarrollarse en la ciudad de Panamá entre el 12 y el 25 de abril.

La misma está integrada por 250 jóvenes, quienes competirán en la totalidad de los deportes del calendario oficial del certamen.

Se trata de un número apenas inferior al de la última edición, cuando la Argentina fue local en Rosario 2022. Allí, presentó 259 jóvenes, cifra que se mantiene cómo la más alta para eventos semejantes. Anteriormente habían concurrido 99 a Lima 2013, la primera edición, y 152 a Santiago 2017.

En la nómina sobresale el nombre de Agostina Hein, quien con apenas 17 años ya cuenta con una experiencia olímpica en París 2024 y viene de una temporada 2025 fantástica incluyendo el oro en los 400 metros combinados en el Mundial Junior de Rumania y ocho medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

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También fueron citados el puntaltense Emanuel Quevin, lanzador de martillo, y la chaqueña Isabella Chorvat, quien se encuentra radicada en Bahía Blanca y representará al club Palihue.

Agostina Hein en París 2024

En tanto, nueve atletas fueron parte de la última delegación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025: la citada Hein, los también nadadores Cecilia Dieleke, Malena Santillán, Matías Chaillou y Máximo Aguilar, la esgrimista Catalina Borrelli, y los tenistas Sofía Meabe, Sol Larraya y Dante Pagani.

Los atletas estarán acompañados por entrenadores, jefes de equipo, oficiales técnicos y Staff COA, quienes asegurarán un apoyo integral durante toda la competencia, tanto en los aspectos deportivos como en los logísticos y sanitarios. La misión será liderada por Carlos Gabriel Ferrea, en su rol de jefe de Misión, junto a Álvaro Rosset, quien se desempeñará como subjefe.

Historia de los Juegos

Los Juegos Suramericanos Juveniles nacieron en 2013 en Lima, Perú. La segunda edición se llevó a cabo en Santiago de Chile, cuatro años más tarde, y tuvieron su tercera edición en Rosario, en 2022.

Originalmente, esta última debió ir en 2021, pero se postergó un año como consecuencia de la pandemia, que por aquel entonces estaba terminando. En ese sentido, los actuales debieron ir el año pasado, aunque la sede original, San Luis, renunció por motivos presupuestarios y el cambio de sede atrasó su desarrollo.

El evento, que comprende unos 2000 atletas de 14 a 18 años, servirá de previa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que este año se desarrollarán en Dakar, capital de Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

En Panamá competirán, además de la delegación local, deportistas de Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.

Los deportes elegidos para integrar la grilla de competencia serán: ajedrez (invitado), atletismo, bádminton, básquet 3x3, béisbol, boxeo, esgrima, tenis, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, fútbol bandera, tiro con arco, taekwondo, gimnasia, triatlón, natación, surf, fútbol, tenis de mesa, ciclismo, lucha y futsal.