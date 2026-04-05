De Chaco a Bahía, pasando por Misiones: Isabella Chorvat y su camino a los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

A una semana del inicio de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, la joven Isabella Amanda Chorvat afina su puntería y su cabeza. Con apenas 15 años, la arquera nacida en Resistencia (Chaco) llega en pleno crecimiento, líder del ranking nacional U18 y con un antecedente que ilusiona: fue campeona sudamericana en 2025.

Instalada en la ciudad desde mediados de febrero, la representante del Club Palihue eligió Bahía Blanca para dar un salto de calidad. Aquí ensaya bajo la conducción de Mauro de Mattia —referente de la disciplina y entrenador, entre otros, del olímpico Damián Jajarabilla—, en un proceso que combina volumen, técnica y trabajo mental.

“Fue una decisión rápida, pero necesaria. Sentía que para seguir creciendo tenía que estar cerca de mi entrenador. Mis papás me acompañaron y acá estamos”, le contó a La Nueva., mientras hace una pausa en una jornada que, como casi todas, incluye varias horas en el campo de tiro con arco.

La adaptación fue inmediata. Y los resultados, también: en su primer torneo del año, en nuestra ciudad, firmó 618 puntos y se trepó a lo más alto del ranking argentino. “Lo tomé como una competencia importante, pero también como parte de la preparación. A días de Panamá, la idea era sumar sensaciones”, explicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su rutina no deja mucho margen: entrena entre seis y siete días a la semana, suma preparación física, trabajo con psicóloga deportiva y hasta espacios de recreación para despejar. “Es un deporte muy mental. Hoy logro estar en la línea de tiro como si estuviera entrenando en mi club. Eso antes no me pasaba”, admitió.

Chorvat compite en arco recurvo, la modalidad olímpica, y en Panamá tirará a 60 metros, bajo reglamento de World Archery. La disciplina entregará 30 medallas —10 de oro— en el estadio ubicado dentro de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, donde Argentina presentará un equipo U18 con seis arqueros: también competirán con arco recurvo Bianca Sofía González (CACE Archery), Gabriel Tonina (Tiro Federal de Chajarí) y Thiago Barbieri (CACE Archery); mientras que en compuesto estarán Carlos María Della Penna (Tiro con Arco Gualeguaychú) y María Belén Giménez (Academia de Tiro con Arco HOODS).

El camino hasta aquí no fue lineal. Empezó a los 12 años en Chaco, con prácticas recreativas de fin de semana. Pero pronto entendió que quería más. Se mudó a Misiones para entrenar con mayor frecuencia (viajando hasta 14 horas para poder hacerlo) y en 2023 inició el vínculo con De Mattia. Primero a distancia, luego con visitas periódicas a Bahía, hasta que este año decidió instalarse definitivamente. Siempre, con el apoyo incondicional de mamá Mariela y papá Daniel.

“Siempre fui perseverante. Si un torneo no salía bien, pensaba en el siguiente. No me conformo fácil y sé que puedo mejorar con trabajo”, resumió.

Daniel Oviedo (PF), Isa y Mauro De Mattia

Su primera gran explosión llegó en el Sudamericano de Chile, su debut internacional fuera del país. Sin conocerse con sus rivales y con expectativas medidas, fue creciendo flecha a flecha hasta quedarse con el oro. “Fue una experiencia hermosa. Representar a Argentina en un podio no se olvida más”, recordó.

Ahora el desafío es otro. Más grande, más diverso y con el condimento de ser sus primeros Juegos. Viajará el jueves 9 hacia el Cenard y, el domingo siguiente a Panamá. Competirá entre el 15 y el 18, con posibilidades de participar en individual, equipos y mixto.

“Quiero disfrutar la experiencia, pero también me veo en un podio. Me preparé mucho y siento que es posible”, aseguró, sin rodeos.

En un evento que reunirá a cientos de atletas de todo el continente y múltiples disciplinas, la joven arquera también se permite ilusionarse con lo que rodea a la competencia: la villa, el intercambio cultural, la ceremonia inaugural.

Mientras tanto, en silencio, sigue ajustando detalles. En el tiro con arco, como en pocas disciplinas, la diferencia se construye en milímetros… y en la cabeza. Y ahí, Isabella ya empezó a dar en el centro.

IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Los Juegos Suramericanos de la Juventud nacieron en 2013 en Lima, Perú. La segunda edición se llevó a cabo en Santiago de Chile, cuatro años más tarde, y tuvieron su tercera edición en Rosario, en 2022.

Originalmente, esta última edición debió ir en 2021, pero se postergó un año como consecuencia de la pandemia de Covid-19, que por aquel entonces estaba terminando. En ese sentido, los actuales debieron ir el año pasado, aunque la sede original, San Luis, renunció por motivos presupuestarios y el cambio atrasó su desarrollo.

El evento, que comprende unos 2000 atletas de 14 a 18 años, servirá de previa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que este año se desarrollarán en Dakar, capital de Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

La cuarta edición de los Juegos se realizará entonces del 12 al 25 de abril en Panamá capital.

Competirán, además de la delegación local, deportistas de Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.

Los deportes elegidos son ajedrez, atletismo, bádminton, básquet 3x3, béisbol, boxeo, esgrima, tenis, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, fútbol bandera, tiro con arco, taekwondo, gimnasia, triatlón, natación, surf, fútbol, tenis de mesa, ciclismo, lucha y futsal.