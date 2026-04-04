Gran actuación de la bahiense Catalina Turienzo en el Trofeo Princesa Sofía

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Catalina Turienzo obtuvo un gran séptimo puesto hoy, al finalizar el 55º Trofeo Princesa Sofía en Mallorca, España, la primera fecha del Sailing Grand Slam, el circuito internacional de regatas de vela olímpica.

La bahiense logró meterse entre las primeras diez competidoras que avanzaron a la etapa final de Fórmula Kite gracias a las siguientes regatas clasificatorias: 10,10, DNC (32), 12, 5, 3, 4, 5, 4, (16), (15), 4, 7, 3, 6 y 12; sumando 148 puntos (85 netos).

Luego, se impuso en los cuartos de final y fue quinta en las semis (las dos mejores clasificaban a la final de la Medal Race), cerrando allí su participación.

La francesa Lauriane Nolot (plata en París 2024 y 2° del ranking mundial) se quedó con la victoria. La escoltaron la neerlandesa Jessie Kampman y la china Chenxue Liu, sobre un total de 31 competidoras.

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"Muy feliz de competir en el Trofeo Princesa Sofía, uno de los campeonatos más prestigiosos de la vela olímpica. Muy contenta con mis regatas y rendimiento esta semana, tuvimos condiciones diferentes y súper desafiantes todos los días", señaló.

Así, logró mejorra su rendimiento del mismo certamen en años anteriores: fue 18ª en 2024 y 12ª el año pasado. Y continúa sumando experiencia y buenos resultados tras el podio en el test event de fórmula kite de Fortaleza, Brasil, en enero.

"Estoy orgullosa de vestir los colores celeste y blanco, y de representar a nuestro país en el escenario mundial de la vela. Quiero agradecer a mi entrenador y a mis papás que hicieron el aguante toda la semana. Equipo de primera en agua y tierra, sin ustedes no sería posible", añadió.

El circuito continuará con la Semana Olímpica Francesa, en Hyères (18 al 25 de abril), la Dutch Water Week (30 de mayo al 7 de junio en Países Bajos), el Kieler Woche (20 al 28 de junio en Alemania) y el Evento Preolímpico en Los Ángeles, Long Beach & San Pedro OCR (13 de julio al 7 de agosto en Estados Unidos).

Su entrenador, Federico Aguilar, le explicó a La Nueva. la importancia de su crecimiento y destacó que, como país, la posición final de Cata ubicó quinta a la Argentina

"Fue un gran resultado, cada año estamos mejor; es un buen rendimiento. Está Francia, Países Bajos, China, Estados Unidos y después venimo nosotros, como top cinco del podio olímpico", subrayó, ya que cuarta fue otra francesa Lysa Caval), quinta otra china (Wan Li) y sexta la estadounidense Daniela Moroz.

"La vi navegar súper bien, en condiciomes muy difíciles. De a poco vamos subiendo en la clasificación internacional, que es lo que refleja la mejora diaria. El rendimiento deportivo va de la mano con mucho más tiempo y trayectoria en el circuito internacional; Cata es cada vez más protagonista", agregó.

En tanto, resaltó el segundo puesto del test event en Fortaleza, al tratarse del lugar donde, del 22 al 30 de enero de 2027, se llevará a cabo el Mundial de Vela y se entregarán las primeras clasificaciones olímpicas de cara a LA28.

"Este torneo es importante, es parte del calendario y venimos a foguearnos. Pero el podio de Brasil, al ser la prueba de la clasificación olímpica, es más importante para nosotros", completó.

Majdalani-Bosco, de plata

Por su parte, los medallistas olímpicos Eugenia Bosco y Mateo Majdalani se quedaron hoy con la segunda colocación del certamen, en la categoría Nacra 17.

Los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson se quedaron con la victoria, mientras que el tercer puesto fue para los británicos John Gimson y Anna Burnet.

Además, en Ilca 6 compitieron Lucía Falasca y Luciana Cardozo. Falasca con 134 puntos netos finalizó 17º/143, mientras que Cardozo con 71 puntos netos alcanzó la 51º posición.

En tanto, en Ilca 7, Juan Pablo Cardozo con 185 puntos netos finalizó 36º/199; Francisco Guranga con 90 pts terminó 53º y Francisco Gómez, con 259 unidades, quedó 151º.

Finalmente, Máximo Videla-Tadeo Funes en la clase de 49er finalizó 42º/101 con un puntaje neto de 124.

En total, competitieron cerca de 900 embarcaciones y más de 1100 regatistas de 62 países en las clases 470 Mixed, 49er, 49erFX, Nacra 17, ILCA 6, ILCA 7 e iQFOiL.