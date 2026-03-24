Superbloom: así será la identidad visual de los próximos Juegos Olímpicos

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

A poco más de dos años de Los Ángeles 2028, la organización de los próximos Juegos Olímpicos develó el look oficial, los patrones gráficos y paletas de colores característicos que identifican todos los puntos de contacto de la edición.

Esta vez, estará centrados en el concepto de un LA en pleno florecimiento e inspirada en uno de los fenómenos naturales más espectaculares, la Superbloom de California.

Este concepto se basa en un fenómeno raro y electrizante en el que semillas de flores silvestres, latentes durante años, despiertan bajo las condiciones perfectas y estallan sobre colinas, valles y desiertos en oleadas de color.

"Los atletas entrenan toda su vida para un momento en el mayor escenario del deporte. Cuando las condiciones son las adecuadas, todo se alinea y ocurre algo extraordinario. Ese sentimiento de anticipación, energía y culminación de todos los momentos que los trajeron hasta aquí es lo que inspiró nuestro Look de los Juegos", dijo Ric Edwards, vicepresidente de Diseño de Marca y director ejecutivo de Diseño de LA28.

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La flor oficial de LA, el Ave del Paraíso, que florece en jardines y camellones, inspiró los colores principales del Look de los Juegos. Las 13 flores que componen la Superbloom completa están inspiradas en las personas, culturas y paisajes de LA.

El Look de los Juegos fue diseñado para funcionar en todas las escalas, desde la fachada de un estadio visible desde un helicóptero hasta una acreditación colgada del cuello de un atleta.

Los gráficos se construyeron sobre una cuadrícula precisa, reduciendo la densidad visual cerca de las áreas de competencia para no afectar la concentración de los atletas. El estilo tipográfico se inspira directamente en las calles de Los Ángeles, desde los centros comerciales hasta la rotulación pintada a mano.

El Look se desplegará en sedes de competencia, entornos para atletas y aficionados, instalaciones por toda la ciudad y experiencias digitales mientras Los Ángeles se prepara para recibir al mundo en 2028.