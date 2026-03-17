Se conoció el calendario del fútbol para los próximos Juegos Olímpicos

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

A 850 días del evento, la organización de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 oficializó el calendario del fútbol, tanto para la rama masculina como para la femenina.

Además, ratificó que los torneos comenzarán el 10 de julio de 2028; es decir, cuatro días antes de la Ceremonia de Apertura, para extender la ventana de competición y que los equipos gocen de más días de descanso durante la competencia. Y que por primera vez en la historia olímpica, competirán más equipos femeninos (16) que masculinos (12).

Los partidos se jugarán en siete ciudades de los Estados Unidos, viajando de este a oeste, hasta llegar al Rose Bowl Stadium de Pasadena, donde se disputarán las finales por las medallas de oro.

El torneo comenzará en Nueva York, Columbus, Nashville y San Louis, antes de emprender el camino hacia el oeste para las siguientes rondas. Mientras que la fase final de la competición irá en San José y San Diego.

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New York Stadium - Columbus Stadium: acogerán cada uno nueve partidos, incluidos juegos de la fase de grupos masculina y femenina los días 10 y 11 de julio, 13 y 14 de julio, y 16 y 17 de julio, así como los cuartos de final masculinos el 20 de julio.

Nashville Stadium: también se jugarán nueve partidos, incluyendo encuentros de la fase de grupos durante esas mismas fechas, además de partidos de cuartos de final masculinos y femeninos los días 20 y 21 de julio.

St. Louis Stadium: se celebrarán ocho partidos, incluyendo juegos de la fase de grupos entre el 10 y el 17 de julio, además de los cuartos de final masculinos el 20 de julio.

San José Stadium: celebrará siete encuentros, incluidos de la fase de grupos femenina los días 11, 14 y 17 de julio, y uno de cuartos de final el día 21.

San Diego Stadium: acogerá el mayor número de partidos, con 11, incluyendo encuentros de la fase de grupos femenina, los cuartos de final femeninos el 21 de julio, las semifinales masculinas y femeninas los días 24 y 25 de julio, y los duelos por la medalla de bronce el 27 y 28 de julio.

Rose Bowl Stadium de Pasadena: que acogerá un total de cinco partidos, incluyendo los cuartos de final femeninos el 21 de julio, las semifinales masculinas y femeninas el 24 y 25 de julio, y las dos finales olímpicas, que se celebrarán los días 28 y 29 de julio.