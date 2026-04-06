Dos nadadores serán los abanderados de la Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Los nadadores Agostina Hein y Matías Chaillou fueron elegidos como abanderados de la delegación argentina para la ceremonia de apertura de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

La delegación argentina estará integrada por 250 jóvenes atletas que competirán en 23 disciplinas deportivas desde el próximo domingo 12 y hasta el 25 del corriente.

Las Federaciones Deportivas Nacionales postularon a sus representantes en función de sus antecedentes, méritos y logros deportivos. A partir de esas postulaciones, la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA) evaluó los perfiles de los candidatos y elevó la propuesta a la Mesa Directiva del COA, que aprobó la designación de ambos atletas.

Con apenas 17 años, Agostina Hein protagonizó un 2025 sobresaliente en el plano deportivo. En el Campeonato Mundial Junior de Natación disputado en Otopeni, Rumania, se consagró campeona mundial junior en los 400m combinados, estableciendo récord de campeonato, récord sudamericano absoluto y récord argentino absoluto. En el mismo certamen obtuvo además la medalla de plata en los 800m libre.

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Su gran temporada también se reflejó en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde fue la máxima medallista argentina con un total de ocho preseas: tres medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce.

Hein en la piscina olímpica de La Defense, París

La nadadora oriunda de Campana también brilló en el Campeonato Brasileño José Finkel, en San Pablo, donde obtuvo cuatro victorias individuales en 400m libre, 400m combinados, 200m mariposa y 200m combinados.

A nivel nacional, Hein se destacó en el Campeonato Argentino de Piscina Larga, donde se impuso en diversas pruebas y estableció el récord argentino de piscina larga en los 100m mariposa. Por sus actuaciones en la temporada fue reconocida como Deportista del Año por el Comité Olímpico Argentino y distinguida con el Premio Olimpia de Plata como mejor nadadora del año.

En 2024, Hein hizo su debut en los Juegos Olímpicos de París, donde fue la atleta más joven de la delegación argentina y le contó sus sensaciones a La Nueva.

Chaillou (segundo desde la izquierda) y Hein (cuarta), medallistas en Asunción 2025

Por su parte, Matías Chaillou, de 17 años, nació en Italia y reside en Mar del Plata. El nadador ha representado al país en importantes competencias internacionales juveniles tanto en natación como en aguas abiertas.

En el Campeonato Mundial Junior Otopeni 2025 compitió en las pruebas de 50 y 100 metros mariposa, 50 y 100 metros espalda y 200 metros espalda. Ese mismo año, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, integró el relevo 4x100 metros combinado masculino que obtuvo la medalla de oro y formó parte del relevo 4x100 metros libre mixto que consiguió la medalla de plata.

También tuvo una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Natación y Aguas Abiertas Brasil 2025, donde obtuvo la medalla de plata en los 100m espalda y el bronce en los 200m espalda y en los 100m libre. En relevos consiguió tres medallas de plata (4x100 libre masculino, 4x100 libre mixto y 4x100 combinado mixto) y una de bronce en 4x100 combinado masculino. En aguas abiertas finalizó octavo en los 7,5 km y logró la medalla de bronce en el relevo mixto 4x1,25 km.

A nivel nacional, Chaillou se consagró campeón argentino absoluto en 100m espalda, 50m libre y 100m libre, además de obtener el subcampeonato en 50 y 100 metros mariposa.