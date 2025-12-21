Bahía Blanca, protagonista en la Gala del Deporte Olímpico Argentino

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El Comité Olímpico Argentino llevó a cabo la tercera edición de los Premios Centenario, cuya intención es reconocer a los mejores deportistas del año en una noche de gala que en esta oportunidad se realizó en el Polideportivo Braian Toledo de Los Polvorines.

La misma, instaurada en 2023, consolida una iniciativa que pone en valor el esfuerzo y el talento de nuestros atletas.

Como sucedió históricamente, entre los destacados figuran grandes valores de Bahía Blanca y la región. Esta vez fueron distinguidos la regatista María Catalina Turienzo, el jinete Damián Ancic y el rugbier Santiago Álvarez Forcade.

Además, se coronó a dos jóvenes que brillaron durante 2025 como Mejores Deportistas del Año: la nadadora Agostina Hein y el palista Vicente Vergauven.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hein, con apenas 17 años, fue campeona mundial junior en los 400 metros combinados, múltiple medallista en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y dominadora absoluta en los Campeonatos Sudamericano y Argentino.

Vergauven, por su parte, brilló en el canotaje con una actuación histórica en Asunción 2025: dos medallas de oro en K2 y K4 500 metros, una plata en K1 1000 metros y un bronce en K1 500 metros.

En la primera edición (2023), los máximos galardones recayeron en Agustín Vernice (canotaje) y Belén Casetta (atletismo); mientras que el año pasado fueron distinguidos José “Maligno” Torres (ciclismo) y Eugenia Bosco (yachting).

A continuación, la nómina con todos los ganadores:

Ajedrez: Ernestina Adam y Pablo Ismael Acosta.

Atletismo: Micaela Levaggi y Joaquín Gómez.

Bádminton: Iona Gualdi y Franco Motto.

Béisbol: Keila Luna y Exequiel Talevi.

Billar: Laura Jazmín Deud y Santiago Vicente López.

Bochas: Candela Pilar Molina y Carmelo Valentín Retamar Brassesco.

Bowling: Vanesa Rinke y Alexis Plakoudakis.

Boxeo: Tatiana Flores y Edgardo Nicolás Peralta.

Bridge: Clara Feintuch y Agustín Nicolás Madala.

Canotaje: Paulina Barreiro Hus y Vicente Vergauven.

Centros comunitarios macabeos: Sol Filarent y Ariel Salomón.

Cestoball: Chichi Labake y Luis Marchetti.

Ciclismo: Julieta Benedetti y Federico Capello.

Colombofilia: Gabriela Belén Caraballo y Pablo Javier Dietrich.

Cricket: Albertina Galán y Alan Kirschbaum.

Deporte escolar: Laila Chain y Matías Berenbroek.

Deporte universitario: Giuliana Gamba y Tomás Ezequiel Faggiano.

Deportes acuáticos: Agostina Hein y Ulises Saravia.

Equitación: Victoria Santacroce y Damián Ancic.

Damián Ancic

Esgrima: Clara Isabel María de las Mercedes Di Tella y Augusto Antonio Servello.

Esquí náutico y wakeboard: Eugenia De Armas y Tobías Giorgis.

Faustball: Thiara Sosa y Nahuel Vener.

Gimnasia: Celeste D´Arcángelo y Daniel Villafañe.

Handball: Alma Molina y Santiago Emanuel Silva García.

Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello y Tomás Santiago.

Hockey sobre hielo y en línea: Delfina Fattore y Owen Haiek.

Judo: Agustina Lahiton y Mariano Coto.

Karate: Micaela Pacheco y Juan Ignacio Gallardo.

Levantamiento de pesas: María Paz Casadevall y Joaquín Eluney Mesa.

Lucha: Camila Agustina Amarilla y Agustín Alejandro Destribats.

Motociclismo: Yoselin Altamirano y Valentín Valor.

Netball:Catalina Schneider y Luciano Repetti Calvo.

Paracaidismo: Laura Poljak y Emilio Santa Coloma.

Patín y skateboarding: Valentina Longo y Matías Dell´Olio.

Pelota: María Lis García Calderón y Facundo Andreasen.

Pentatlón moderno y biatlón: María Belén Serrano y Franco Santiago Serrano.

Polo: Mía Cambiaso y Antonio Heguy.

Racquetball: María José Vargas Parada y Diego García.

Remo: Clara Galfre y Santino Menin.

Rugby: María Paula Pedrozo y Santiago Álvarez Fourcade.

Santiago Álvarez Fourcade

Ski y andinismo: Francesca Baruzzi y Cristóbal Colombo

Sóftbol: Violeta Figueroa y Matías Etchevers.

Squash: Paula Rivero y Segundo Portabales.

Surf: Juliette Duhaime y Thiago Passeri Pezzati.

Taekwondo: Brenda Ruiz Díaz y Nahuel Gillete.

Tenis: Solana Sierra y Horacio Zeballos.

Tenis de mesa: Ana Codina y Horacio Cifuentes.

Tiro: Fernanda Russo Romero y Marcelo Julián Gutiérrez.

Tiro con arco: Alma Pueyo López y Esteban Jesús Silva.

Triatlón: María Emilia Vargas y Thomas Castañeda.

Vóleibol: Bianca Cugno y Tomás José Capogrosso.

Wushu Kung Fu: Julieta Calderón y Jorge Tahan.

Yachting: Catalina Turienzo y Guillermo Parada.

Catalina Turienzo

Distinciones Anuales

Además, el COA entregó sus tradicionales Distinciones Anuales, organizadas por la Comisión de Cultura y Legado Olímpico y aprobadas por su Mesa Directiva.

El evento reunió a las máximas autoridades del COA, entre los presentes se destacó el presidente Mario Moccia, los vicepresidentes Alicia Masoni de Morea (1º), Paula Belén Pareto (2º), el secretario general Víctor Sergio Groupierre, el protesorero Daniel Ventura, la secretaria de actas Mabel Roca; la vocal 1º y subjefa de misión María Julia Garisoain; el vocal 2º José García Maañón; la vocal 3º Paula Meizoso y el representante de atletas Germán Chiaraviglio. Asimismo, asistieron miembros del equipo de gestión del COA liderados por el gerente general Martín Bonjour y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales Eduardo Moyano, entre otros.

Trayectoria como entrenador: Leticia Brunati (beach handball) y Gabriel Taraburelli (taekwondo).

Promoción y difusión del olimpismo: Valeria Speciale (Capitán de Educación Física en la Base Antártica Esperanza).

Deporte y responsabilidad social: Ignacio Martín Rizzi (gerente general de la Fundación de la Unión Argentina de Rugby).

Gesto deportivo ejemplar: Ezequiel Echeveste (rugby).

Acción médica en el deporte: Dr. Felipe Schvartzman.

Trayectoria como árbitro: Irene Presenqui (hockey).

Mujer y deporte: Noelia Leyria.

Deporte y cuidado ambiental: Leandro “Lele” Usuna (surf).

Trayectoria como dirigente: Jorge Alberto Monge y Néstor Tenca.

Distinción especial “60 años de docencia”: Jorge Renosto (esquí náutico).

Distinción a 25 años de Sydney 2000: Jerónimo Bidegain, Oscar Cortínez, Gabriel Taraburelli, Serena Bibiana Amato, Alejandra García, Carolina Mariani, María Julia Garisoain, Marisa Peguri, Matías Vila, Pablo Pereyra y Jorge Lombi. Y una mención destacada a mención destacada a Karina Mazota, Mercedes Margalot, Jorgelina Rimoldi, Vanina Oneto, Inés Arrondo, Magdalena Aicega y Mariela Antoniska, a 25 años del nacimiento de Las Leonas.

Lo que viene

Sobre los desafíos que afrontará el COA en el 2026, Moccia comentó: “Nos estamos preparando para la Playa Olímpica que comenzará en unos días, en febrero tenemos los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina, en abril los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá, en septiembre los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y en octubre tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar".

"En todo lo que se viene ponemos al deporte y a los atletas en el centro de nuestra gestión porque creemos que el deporte es un instrumento estratégico e importante para construir un mundo mejor. El deporte permite derribar todo tipo de barreras y unifica detrás de la celeste y blanca a todos los sectores, porque actúa transversalmente con la educación, con la salud, con la tecnología y con todos los aspectos que tienen que ver con la sociedad y para eso en el comité Olímpico Argentino no tenemos descanso”, completó.