Cande Esandi, de regreso en Bahía: "Todavía no caigo que jugué en Las Leonas, es un sueño cumplido"

Candela Esandi en acción durante la clínica "Dx3" que se realizó en Pacífico. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva. e Instagram

La bahiense Candela Esandi empieza a cerrar un maratónico 2025 lleno de emociones, logros y sueños cumplidos.

Hace apenas unos días se convirtió en la tercera jugadora de nuestra ciudad en debutar en Las Leonas, el mítico seleccionado argentino de hockey sobre césped. Y lo hizo convirtiendo un shoot out en la definición ante Alemania.

Ese hito en su carrera, además, fue unas horas después de salir campeona del Torneo Metropolitano con San Fernando. Anotando el penal decisivo con el tricolor festejó una nueva estrella.

Buenos Aires, Santiago del Estero, Bahía Blanca. Todo en un abrir y cerrar de ojos, prácticamente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Aún sin poder procesar todo, Cande regresó por unos días a Bahía para formar parte por primera vez de una clínica, participando de la segunda de la segunda edición de "Dx3" el evento que organiza Bianca Donati, junto a sus hermanos Florencia y Luciano, su familia y amigos.

"Nuca había hecho una clínica, estoy muy contenta. Me gusta también que me haya invitado Bianca, que la conozco y tengo confianza. Me sentí muy cómoda. Me invitó y ¿cómo le iba a decir que no?", le contó Cande a La Nueva. luego del segundo día de la clínica que se realizó en el Club Pacífico de la que participación de más de 100 chicas y chicos y que también contó con otras destacadas figuras como Gabriel Minadeo (ex DT de Las Leonas y exjugador de Los Leones) y el campeón olímpico Juan Manuel Vivaldi.

"Ella fue la que me hizo ir a Buenos Aires, me estaba yendo a Estados Unidos y me agarró de la oreja", bromeó Cande en relación a Bianca, quien le dio una gran ayuda para que luego de irse de Sociedad Sportiva tenga una chances en el Metro y, también, en el proceso de seleccionados (ver historia acá).

Casi como giro del destino, la primera Leona bahiense y la última en sumarse -hace días- a este selecto grupo volvieron a reunirse en Bahía para dejar algo de lo mucho que aprendieron para las chicas que sueñan con ser como ellas.

-Campeona del Metro con gol tuyo, debut en Las Leonas, todo con diferencia de una semana, ¿ya caíste de todo lo que estás viviendo?

-Mas o menos, de a poco sí. Todo me sorprendió. Haber cerrado el año con el club campeonas fue increíble, muy contenta por eso y haber quedado en la lista de la Pro League fue un sueño. Haberme puesto la camiseta de Argentina es algo muy lindo. Creo que fue un proceso muy largo para llegar hasta ahí. Todavía no caigo, es un sueño y haberlo vivido es algo increíble.

-¿Que se te cruzó por la cabeza cuando viste tu apellido en la camiseta argentina?

-No sé... pensé muchas cosas. Les mandé fotos a mi familia, les mostré cómo me quedaba. Pero bueno, hasta no usarla, quedaba ahí guardadito.

Una vez entre las elegidas por el entrenador Fernando Ferrara, Candela, surgida en Sociedad Sportiva y quien también jugó en River, tuvo su estreno oficial ingresando con la casaca 41 en lugar de su compañera de equipo Eugenia Trinchinetti.

La bahiense de 24 años sumó sus primeros minutos en el partido ante Alemania, correspondiente a la segunda presentación de Argentina por la FIH Pro League, durante la ventana que se disputó en Santiago del Estero.

Tras el empate 1 a 1 en el tiempo regular, el combinado nacional se quedó con el punto bonus por ganar la definición por shoot out 5 a 4, donde Cande aportó un gol.

"Fue tremendo -reconoció-, un poco lo que me pasó es que toda la ansiedad y los nervios que tenía traté de dejarlo afuera y jugar un partido de hockey, como vengo entrenando para eso y como juego los partidos en el club. Creo que el equipo te da confianza, es un gran equipo, puedo charlar lo que necesite con quién sea y desde ese lado me sentía cómoda, eso me ayuda mucho para jugar en la cancha', contó Esandi, quien estuvo un puñado de días en Bahía antes de regresar a Buenos Aires por algunos compromisos personales.

-¿Te dio como algo más de confianza llegar a tu primera concentración a pocos días de ser campeona del Metro con un gol tuyo?

-Te daba un plus, obvio. Pero también yo siempre lo digo, tirar penales con Yapla de arquera es otra cosa, a mí me da confianza. También tenía que terminar el Metro, cerrarlo y meterme de lleno en la semana de Pro League y, ahora, tratar de ahora sí disfrutar de todo. Pasó todo muy rápido. Terminaba una cosa y me tenía que ir corriendo a otra.

-¿Lo habías soñado de chica jugar en Las Leonas o fue algo que fuiste soñando a medida que se fue acercando esa chance?

-Iba pasito a pasito. Primero jugué acá en Bahía, después me fui a Buenos Aires, primero me quería sentir bien en un club allá, sentirme acompañado. Eso me costó conseguirlo y lo conseguí, de ahí tenía que encontrar mi lugar en el club. Hoy en día estoy jugando de "5", que es lo que más me costó. Después me llamaron para el Seleccionado y ahí me lo tomo entrenamiento a entrenamiento, de estar tranquila de haber dado todo. Si se da, buenísimo y si no, creo que no me voy a arrepentir de nada.

Cande junto a su papá Martín y su hermana Delfina en Santiago del Estero.

Candela Esandi y la montehermoseña María Emilia Larsen, quien disfrutó del debut de su amigo desde cerca.

-Sos de una familia de mucho hockey, ¿qué te dijeron después del debut?

-Estaban muy contentos, saben que no me gusta hablar tanto de hockey afuera. Me felicitaron, se sintieron muy contentos por mí, pero saben que no me gusta hablar mucho y no me preguntaron cómo me había sentido, no eso lo dejo para mí.

-¿Sentís que sos otra jugadora a la que se fue de Sportiva en 2021, que hubo una evolución en tu juego?

-Creo que soy una jugadora distinta de cuándo me fui y mismo en los cinco años que estuve en Buenos Aires. Creo que fui evolucionando bastante, tuve muchos entrenadores, mismo las compañeras te enseñan, creo que aprendí muchísimo en todo este tiempo.

-¿Y ahora, cómo sigue esto, qué metas te ponés en el Seleccionado?

-Ahora seguimos para adelante. Cualquier torneo que haya y tenga la posibilidad de ir voy a intentarlo y si no se da yo voy a estar tranquila porque lo di todo, no pasa nada.