La ciudad.

Hirieron de un disparo a un hombre en barrio El Porvenir

La victima alegó no conocer a quien le disparó en la rodilla. Fue trasladado al hospital Penna sin riesgo de vida.

Foto Archivo LNP

Desde la Comisaría Primera informaron que un hombre fue herido por un disparo de arma de fuego en su rodilla en el Barrio el Porvenir este sábado alrededor de las 13 horas. El herido fue trasladado al hospital Penna sin riesgo de vida.

La victima fue identificada como Mariano Soules de 29 años de edad, quien informó a las autoridades desconocer al autor del hecho. Interviene la justicia de oficio para averiguar los hechos.

