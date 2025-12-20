Palos Verdes: intentó robar una desmalezadora y fue aprehendido

Un hombre de 38 años fue aprehendido por hurto en grado de tentativa este sábado, alrededor de las 12.40, luego de que intentara ingresar a una vivienda ubicada en Las Lajas al 500, barrio Palos Verdes.

De acuerdo con el parte oficial, personal del Comando de Patrullas fue comisionado por el 911 tras un llamado que alertaba sobre un masculino que intentaba ingresar por una ventana a un domicilio. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sospechoso estaba egresando de la vivienda.

En ese contexto, se estableció que había levantado una persiana y preparado una desmalezadora con intenciones de sustraerla, aunque no llegó a concretar el robo.

El sujeto fue identificado como José Maximiliano Musotto Mora, de 38 años, y quedó aprehendido en el lugar.

Durante el procedimiento, además, se procedió al secuestro de un destornillador, elemento que habría sido utilizado para cometer el ilícito. La causa quedó en manos de la UFIJ N°15.