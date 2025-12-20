Recomendaciones oficiales tras los primeros casos de influenza A H3N2 en Argentina
El Ministerio de Salud pidió reforzar medidas de higiene y vacunación frente al subtipo que circula en otros países, aunque aclaró que no hay casos registrados en Argentina.
El Gobierno nacional difundió recomendaciones preventivas para evitar la circulación de la influenza A H3N2 subclado K, variante que ha encendido alertas en países de Europa, América y Asia. Hasta el momento, Argentina registró tres casos.
Recomendaciones sanitarias
El Ministerio de Salud señaló en un comunicado difundido en X que, si bien la variante “no ha demostrado ser más grave que otras”, es necesario mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios, entre ellas:
lavado frecuente de manos;
cubrirse al toser o estornudar;
no compartir objetos personales;
ventilar adecuadamente ambientes;
limpiar y desinfectar superficies;
consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.
Vacunación y grupos priorizados
La autoridad sanitaria recordó que deben recibir la vacuna antigripal anual:
- Niños de 6 a 24 meses;
- Embarazadas y puérperas;
- Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo;
- Mayores de 65 años;
- Personal de salud y estratégico.
- También recomendó mantener actualizados los esquemas de inmunización del Calendario Nacional de Vacunación, cuya cobertura es gratuita en vacunatorios y centros de salud.
Contexto regional
La variante K del virus H3N2 viene generando presión hospitalaria en Europa y Asia. En la región, países como Chile y Perú ya confirmaron contagios, mientras que Bolivia y Ecuador activaron alertas y reforzaron campañas de vacunación.