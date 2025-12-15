"Hay que estar preparados": preocupación por la llegada de la gripe H3N2 a Argentina

Mientras en los países del Hemisferio Norte comienza el invierno, las autoridades sanitarias siguen de cerca una creciente epidemia de gripe que ya provoca miles de casos y un aumento sostenido de internaciones. La variante que predomina es una influenza tipo A, subtipo H3N2, sublinaje K, caracterizada por una mayor capacidad de contagio.

La preocupación no es menor: la experiencia indica que las cepas que circulan en el norte suelen llegar al Hemisferio Sur en la temporada siguiente. En ese contexto, los especialistas advierten sobre la importancia de anticiparse.

"Hay que estar preparados. De la misma manera que en el Reino Unido ya se sabía que iba a llegar y se hicieron campañas de vacunación a principios de octubre, en Argentina la vacunación comenzará en marzo. Hay comités de seguimiento de la situación en varias provincias", explicó Marta Cohen, patóloga argentina radicada en Gran Bretaña.

En diálogo con Panorama, por LU2, Cohen llevó tranquilidad, aunque sin minimizar el escenario: "Este momento no es de alarma porque no se trata de una pandemia y no va a llegar a la Argentina antes del otoño. Puede aparecer algún caso aislado, pero estamos hablando de un virus estacional".

La especialista aclaró que se trata de una variante "más contagiosa, pero no más letal", y que los cuadros graves se concentran principalmente en personas mayores de 60 años o con condiciones preexistentes, como inmunodeficiencias o enfermedades crónicas.

Uno de los puntos que más preocupa a los expertos es el bajo nivel de vacunación. "No tiene que ver con la obligatoriedad, porque la vacuna antigripal no lo es, pero sí hay una caída generalizada de las coberturas de las vacunas de la primera infancia", señaló Cohen.

Según explicó, se trata de un fenómeno global que se profundizó tras la pandemia de Covid-19: "Hubo mucha desinformación. Hoy las coberturas de las vacunas de la primera infancia —sarampión, coqueluche, tos convulsa, paperas, varicela, entre otras— están en torno al 46 %, cuando deberían alcanzar al menos el 95 % para garantizar la inmunidad de rebaño".

En Gran Bretaña, las autoridades sanitarias ya reportan un incremento de hospitalizaciones y cuadros graves de influenza, especialmente en adultos mayores, embarazadas y personas con comorbilidades. La situación se replica en otros países europeos como Italia, Alemania y Francia, según mencionó la profesional.

"Las guardias están saturadas. Todo el mundo usa barbijo y hay pacientes internados en camas ubicadas en los pasillos de los hospitales", describió Cohen. Actualmente, se estima que hay entre 3.000 y 5.000 personas internadas, cifra que podría llegar a 8.000 en los próximos días, antes de comenzar un descenso hacia enero.

Pese a este panorama, la patóloga remarcó que no se han tomado medidas extremas: "No hay cierres ni confinamientos. Lo que se pide es que la gente se vacune, que si tiene gripe trabaje desde su casa, que evite salir y que, si lo hace, use barbijo para no contagiar".

En el ámbito educativo, en tanto, se registraron cierres temporales de escuelas debido al aumento de casos. La población infantil de entre 5 y 14 años es la que presenta mayor nivel de contagios, aunque sin impacto significativo en términos de hospitalizaciones.

Cuáles son los principales síntomas

La gripe H3N2 suele manifestarse de manera abrupta. La fiebre alta —por encima de los 38 grados— es uno de los signos más frecuentes y aparece acompañada de escalofríos, malestar general y una intensa sensación de cansancio.

También son habituales los dolores musculares y articulares, que afectan especialmente piernas, espalda y brazos, junto con dolor de cabeza persistente, de intensidad variable.

En cuanto a los síntomas respiratorios, predominan la tos seca, el dolor de garganta y la congestión nasal. En algunos casos, la tos se intensifica con el correr de los días. Puede haber secreción nasal y estornudos.

El cansancio extremo es otra característica distintiva: a diferencia de otras infecciones respiratorias leves, la gripe puede dejar una sensación de agotamiento prolongada incluso después de que la fiebre cede.

En niños pequeños y adultos mayores, de manera menos frecuente, pueden aparecer síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea.