Juegan Pacífico-Villa Mitre y los DT analizan cómo se afronta un partido después de 41 puntos de diferencia

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Pacífico (1) y Villa Mitre (2) disputan el cuarto juego de la serie final, correspondiente al segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

Como el resto de la serie, el mismo va en el Osvaldo Casanova, desde las 21, arbitraje de Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Sebastián Giannino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El vencedor de este tramo enfrentará (al mejor de tres) a Olimpo -quien se adjudicó la primera parte-, y ahí surgirá el campeón de la temporada 2025.

Para hoy los dos planteles están completos, después de registrarse la diferencia más abultada, con el triunfo tricolor, por 101 a 60.

Previamente, en el primero, el verde se había llenado de ilusión con la victoria, 88 a 73. Ya en la revancha, la Villa se impuso 98 a 81.

En caso de repetir hoy el tricolor se cerrará la serie 3-1, de lo contrario quedarán 2-2 y habrá quinto, aún sin fecha establecida.

Richotti: "Nos ganaron en todo"

"El tercer partido fue de principio a fin totalmente de ellos, pero la única forma de contrarestarlo es tratando de absrober, pensar y replantearnos que no estuvimos a la altura. Saber que este cuarto partido empieza cero a cero y que esto es una final", le dijo Mauro Richotti, DT de Pacífico, a "La Nueva".

Con la frialdad que le dio el paso de los días, Richotti reconoció la superioridad que mostró Villa Mitre.

"Nos ganaron en todo: físicamente, basquetbolísticamente, defensivamente... Un juego sinceramente para felicitarlos a ellos", destacó.

"Es un equipo que, cuando te saca 20 puntos, es totalmente difícil limarle la diferencia, por lo menos para nosotros -entendió-. Nos cuesta mucho porque es un plantel preparado para jugar en otra categoría y para nosotros remar esa diferencia nos es imposible".

Así y todo, el entrenador intentó estos días transmitirle confianza a sus jugadores para el juego de hoy.

"Trataremos de competir y evitar que nos pase lo del jueves, sabiendo que tenemos que volver a las bases, intentando hacer un buen juego y ganar el partido, no nos queda otra", asumió.

Los 41 puntos de ventaja Richotti interpreta que no es la diferencia entre ambos equipos.

"Me parece que es la diferencia más irreal. A las diferencias del primero y segundo partido, habría que buscarle una media, tendría que ser esa la real entre los dos. De todas maneras, ahora no pasa por ahí para nosotros, intentaremos ganar por la cantidad que sea. Somos conscientes de que estamos en una situación límite, sabiendo que tenemos que jugar al 100% y más también. Tenemos que tratar de defender más fuerte, correr, pasarnos más el balón y tomar buenos tiros, eso nos va a llevar a un final más cerrado, lo que tenemos que intentar", analizó.

Menéndez: "No hay 40 puntos de ventaja"

"El tercer partido nos dejó con la sensación de que hicimos el plan de juego a la perfección; son pocos los partidos que salen así y no hay que relajarse, lo sabemos, pero sí creemos que quedó demostrado nuestro potencial físico y de básquet en cuanto a la rotación del equipo", opinó Emiliano Menéndez, DT de Villa Mitre.

Una diferencia tan abultada, definitivamente marca una tendencia en cuanto al favoritismo, aunque no es absoluta, máxime con la experiencia de haber perdido dos partidos (uno en false regular) ante el mismo rival.

"Para afrontar este partido creemos que tenemos madurez para no confiarnos y aprender de todo lo que pasó en la serie. Sabemos que no podemos relajarnos y debemos seguir enfocados en hacer las cosas bien y no desaprovechar la oportunidad de cerrar la serie e, incluso, jugar menos partidos, que hoy es importante también", señaló Menéndez.

"Estamos enfocados en salir de entrada a jugar como el último juego y aguantar su energía de inicio para revertir lo del otro día", agregó.

Respecto de los 41 de luz, Menéndez considera que no es tal entre ambos equipos.

"La diferencia real la va dando la misma serie, creo que no hay 40 puntos de ventaja, pero sí diferencia física y de roster para poder sacar ciertas ventajas cuando los llevamos a ellos a no estar finos. La mejor manera de encarar los juegos para nostros es no subestimar nada ni a nadie y jugar al 110% de principio a fin", aseguró.

Entradas

Pacífico vende entradas de 9 a 12 y de 16 a 18 en la secretaría. A partir de 19.30, en el Casanova, ingresando por calle O'Higgins.

El público de Villa Mitre ingresa por Santa Fe 51.

Populares: $10.000 y plateas, $15.000. Menores de 13 años ingresan gratis.

Dos más

Villa Mitre jugará el miércoles ante Ciclista, por Liga Argentina y el viernes, recibiendo a Provincial. Ese será su último juego del año a nivel nacional.