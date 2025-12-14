Bahía Blanca | Domingo, 14 de diciembre

24.3°

Bahía Blanca | Domingo, 14 de diciembre

24.3°

Bahía Blanca | Domingo, 14 de diciembre

24.3°
La ciudad.

Falta de agua en algunos barrios de Bahía Blanca por trabajos de ABSA

El problema se está dando durante la tarde del domingo.

Foto: Archivo La Nueva.

Debido a la realización de trabajos de reparación sobre un equipo de bombeo que presento una falla, algunos barrios de Bahía Blanca se están viendo afectados con baja presión y falta de agua en la tarde del domingo.

Según se indicó desde ABSA, el problema se da en los barrios Nueva Espora y Patagonia.

Ante ello, se solicita a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias de agua y usarlas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas recreativas o no esenciales, hasta la normalización.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE