Falta de agua en algunos barrios de Bahía Blanca por trabajos de ABSA

Debido a la realización de trabajos de reparación sobre un equipo de bombeo que presento una falla, algunos barrios de Bahía Blanca se están viendo afectados con baja presión y falta de agua en la tarde del domingo.

Según se indicó desde ABSA, el problema se da en los barrios Nueva Espora y Patagonia.

Ante ello, se solicita a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias de agua y usarlas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas recreativas o no esenciales, hasta la normalización.