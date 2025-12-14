Desbaratan otra fiesta clandestina este domingo en Bahía Blanca, en inmediaciones de Villa Belgrano
El evento se estaba realizando en horas del mediodía, en Payró al 4.000.
Otra fiesta clandestina fue desbatada esta mañana en Bahía Blanca, esta vez en inmediaciones de Villa Belgrano.
Cerca del mediodía, personal policial se hizo presente en Payró 4060 debido a quejas por ruidos molestos y musica alta.
En ese lugar se encontraron unas 20 personas y varios vehículos.
Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con Nicolás Iribarren, de 31 años, dueño del lugar y organizador del encuentro.
Luego de la confección de las actas de infracción correspondientes, la gente se retiró del lugar sobre las 13.10.