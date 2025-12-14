Bahía Blanca | Domingo, 14 de diciembre

25.4°

Bahía Blanca | Domingo, 14 de diciembre

25.4°

Bahía Blanca | Domingo, 14 de diciembre

25.4°
La ciudad.

Desbaratan otra fiesta clandestina este domingo en Bahía Blanca, en inmediaciones de Villa Belgrano

El evento se estaba realizando en horas del mediodía, en Payró al 4.000.

Otra fiesta clandestina fue desbatada esta mañana en Bahía Blanca, esta vez en inmediaciones de Villa Belgrano.

Cerca del mediodía, personal policial se hizo presente en Payró 4060 debido a quejas por ruidos molestos y musica alta.

Noticias Relacionadas

En ese lugar se encontraron unas 20 personas y varios vehículos.

Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con Nicolás Iribarren, de 31 años, dueño del lugar y organizador del encuentro.

Luego de la confección de las actas de infracción correspondientes, la gente se retiró del lugar sobre las 13.10.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Entre tasas y café.
La región.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE