Shakira cerró sus presentaciones en Argentina y dejó un mensaje para sus fans

La exitosa artista colombiana Shakira le dejó un mensaje a sus fans de Buenos Aires tras cinco increíbles noches:“fue inolvidable para mi”.

La colombiana cerró su paso por Buenos Aires en el marco de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y agradeció por sus shows, según se informó la Agencia Noticias Argentinas, tanto los realizados en marzo, como los últimos en diciembre.

“¡Buenos Aires de mi corazón! ¡Gracias por estas cinco noches inolvidables para mí!”, posteó Shakira en sus redes sociales, acompañada de fotos y videos que retratan lo que vivió en la ciudad.

La cantante, con una producción de Fénix Entertainment, dejó su huella en Buenos Aires con los shows realizados el 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo y, a su vez, cerró el año de forma espectacular presentándose en el estadio Vélez Sarsfield el 8, 9 y 11 de diciembre.

De esta forma, Shakira sigue sumando fechas en su gira internacional, que fue catalogada como la más grande del 2025 para un artista latino, según informó Billboard.

La colombiana, a su vez, se presentará este 14 y 15 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, para cerrar su impresionante paso por Argentina.