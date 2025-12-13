Agrupación bahiense de veteranos dejó el mensaje de toda una ciudad al país

El agradecimiento de la agrupación bahiense como mensaje de su paso por el Nacional. Fotos: gentileza Víctor Duarte.

Conscientes de la importancia que tuvo para nuestra ciudad la ayuda que llegó desde distintos puntos del país tras la inundación del 7 de marzo pasado, la agrupación de veteranos de rugby Choroi aprovechó dejó un mensaje de agradecimiento.

Fue en el marco de otra edición del torneo nacional de veteranos Nave55, que reunió a 1.300 jugadores de equipos de nuestro país y representantes de Uruguay y Francia y que se llevó a cabo en las instalaciones del club Crucero del Norte.

Allí la Agrupación Choroi realizó uno de los rituales de cada año, el desfile inaugural, en el que el representaron "el empuje de un país y de una ciudad para superar la tragedia y salir adelante". Fue la nota emotiva de la jornada.

"Cada vez que se participa en el encuentro nacional una de las premisas es que cada delegación haga una presentación en el desfile. Con algún tema. Nosotros lo hicimos sobre la inundación de Bahía, terminando con ese cartel de agradecimiento a AUVAR, la entidad que nuclea a las agrupaciones de veteranos, que nos dio una mano grande. Nosotros, a su vez, también juntamos plata e hicimos donaciones de ropa y comida, levantamos alambrados...", dijo Víctor Duarte, uno de los jugadores de Choroi, en relación a lo ocurrido el 7M.

A nivel deportivo Choroi finalizó en el 9º lugar entre 29 agrupaciones. La Copa de Oro quedó en manos de Old Virgins (Tucumán), la Copa de Plata fue para VARBA (Buenos Aires) y la de Bronce quedó en poder de Tortugas (Mendoza). Además, el campeón general (se contempla puntaje acumulado por cantidad de jugadores, desfile, juego limpio y performance global) fue Bichos Canastos de Neuquén, que encabezó la tabla final y se llevó la máxima distinción de la edición 55.

"No es poco lo que consiguió Choroi. Cada vez somos más en la agrupación, lo cual genera un poquito más de competencia interna y hace que todos se esfuercen por tratar de mejorar y se entrena en función de eso. El año que viene se jugará en Buenos Aires. Supongo que como todos los clubes nos tomaremos ahora un descanso y volveremos a entrenar. Veníamos entrenando dos veces por semana", dijo Duarte.

"Me llamó la atención en el Encuentro que, en parte, se ven veteranos cada vez más jóvenes. Yo tengo 54 años y hay chicos de 34 o 35 años que se bajan de su club y ya quieren jugar en veteranos. Y por otro lado se ven veteranos grandes, de más de 50, que en muchos casos no van tanto a divertirse entre amigos como es habitual en estos encuentros sino que quieren ir a ganar. Hoy tenés muchos jugadores de esa franja que van al gimnasio, al nuitricionista o a un médico deportologo y están impecables", agregó el veterano de El Nacional.

Choroi le puso el cierre a la temporada este sábado con un amistoso entre dos combinados de la agrupación, con el agregado de algunos jugadores de Puerto Belgrano RHC y de Ferroviario (Coronel Dorrego). También con invitados de un nuevo equipo que se armó meses atrás en Tornquist, dirigido por el propio Duarte.