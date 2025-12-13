El PSG ya tiene rival para la final de la Copa Intercontinental

Leo Pereira y Danilo anotaron los goles del Flamengo. Foto: NA.

Flamengo (Brasil) derrotó este sábado a Pyramids (Egipto) por 2 a 0, en Qatar, y se clasificó a la final de la Copa Intercontinental de fútbol.

Con este resultado los brasileños enfrentarán al París Saint Germain (Francia), campeón de la UEFA Champions League.

El equipo brasileño, que tuvo al arquero argentino Agustín Rossi entre los titulares, esta vez no necesitó su poderío ofensivo para ganar debido a que los dos tantos los convirtieron los defensores centrales.

En el Ahmad Bin Ali Stadium de la ciudad qatarí de Rayán, el equipo dirigido por Filipe Luis venció a los del croata Krunoslav Jurcic con tantos de Leo Pereira, a los 24 minutos del primer tiempo, y del experimentado Danilo, a los 7 del complemento.

El Pyramids accedió a esta instancia como campeón de África y disputó hoy contra Flamengo la Copa Challenger, una instancia en los playoffs hacia la final intercontinental.

Con este resultado, el equipo de la populosa ciudad brasileña de Rio de Janeiro enfrentará en la gran final al también subcampeón del último Mundial de Clubes.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles a las 14 (hora de nuestro país) en el Ahmad Bin Ali Stadium, de la ciudad de Rayán, Qatar.

Tabla de campeones

Estos son los campeones históricos de la Copa Intercontinental

+ Real Madrid (España) - 4 títulos

+ Nacional (Uruguay), Peñarol (Uruguay), Boca Juniors (Argentina) y Milan (Italia) - 3 títulos cada uno.

+ Independiente (Argentina), Juventus (Italia), Santos (Brasil), Inter (Italia), San Pablo (Brasil), Ajax (Países Bajos), Bayern Munich (Alemania) y Porto (Portugal) - 2 títulos cada uno.

+ River Plate (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Racing (Argentina), Vélez (Argentina), Olimpia (Paraguay), Gremio (Brasil), Manchester United (Inglaterra), Feyenoord (Países Bajos), Atlético Madrid (España), Flamengo (Brasil), Estrella Roja (Serbia) y Borussia Dortmund (Alemania) - Un título cada uno. (NA).