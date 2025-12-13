Olimpo tiene luz

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 92 años, en diciembre de 1933, el club Olimpo se convirtió en uno de los primeros del país en contar con iluminación nocturna en su campo de fútbol de avenida Alem y Perú.

Diez años cumplía Olimpo ocupando con sus instalaciones la manzana delimitada por Alem y 12 de Octubre, entre Córdoba y San Juan, la misma que en 1948 sería expropiada por la provincia para ubicar las instalaciones que hoy ocupa la Universidad Nacional del Sur. Fue en ese sitio dio el club dio un salto de modernidad iluminado su cancha para posibilitar la disputa de partidos nocturnos.

“Salvo cuatro o cinco clubs de la Capital Federal, alguno más en Rosario y en Córdoba, poseen instalaciones eléctricas que permitan el cumplimiento de jornadas deportivas en horas de la noche”, detalló este diario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Instalaciones en Córdoba y 12 de Octubre

La instalación contaba con ocho torres de 23 metros de alto, dispuestas de a cuatro a los costados del field, conteniendo poderosos reflectores que difundían “una luz clara”, dando al campo de juego “un aspecto admirable”.

Cada torre contaba con nueve reflectores de dos mil bujías. Las obras estuvieron a cargo de la Westighouse Electric, siendo la primera instalación en su tipo que hacía esa firma en el país.

El ingeniero Virginio Demarchi, enviado por la compañía, aseguró que la cancha sería “una de las mejores iluminadas del país y ni siquiera las de Buenos Aires contaban con tanta potencia”.

Vista de las torres, foto coloreada por IA

La obra demandó y una inversión de $ 18 mil y se estimaba que cada partido demandaría un consumo de $ 50.

El partido nocturno inaugural fue entre el local y la Liga Cultural Santa Rosa, en un encuentro de trámite de “rapidez inusitada”. Comenzó ganando el visitante, empató Olimpo en la mitad del segundo tiempo y a falta de seis minutos Gamero, de taco, logró el gol del triunfo para el local.