Profesores de Derecho Penal piden posponer el tratamiento exprés de la reforma penal

La Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal (AAPDP) expresó su repudio al tratamiento exprés de la reforma penal impulsado por el gobierno durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

Los integrantes de la asociación consideraron que la reforma del Código Penal no puede resolverse a libro cerrado y reclamaron un debate amplio, informado y participativo que incluya a la sociedad civil.

En un documento difundido advirtieron que las declaraciones oficiales “avalan una codificación ideologizada y desprovista del diálogo y de los aportes técnicos indispensables para otorgar legitimidad” al proyecto.

La AAPDP propuso como base para una discusión seria los antecedentes participativos de los proyectos de reforma de 2006/2007 y 2012/2014, así como el digesto jurídico argentino (ley 26.939), elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

También reivindicaron la tradición codificadora argentina “caracterizada por el respeto a las garantías constitucionales”, y recordaron figuras como Tejedor, Rivarola, Moreno (h.), Julio Herrera, Soler, Núñez y Fontán Balestra.

La entidad solicitó al Congreso que posponga el debate hasta las sesiones ordinarias y que garantice la participación de universidades, institutos especializados, colegios de abogados, asociaciones de magistrados y ONGs, para evaluar críticamente el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

El documento lleva la firma de ex presidentes de la AAPDP como Daniel Erbetta (profesor titular UNR), Javier A. De Luca (profesor titular UBA) y Omar Palermo (profesor titular UNCuyo), entre otros, junto con más de un centenar de profesores, investigadores y referentes del ámbito penal de universidades y organismos de todo el país. (Fuente: NA).