El Día del Tango se celebró en Bahía con reconocimientos y artistas de lujo

Con un video recordando a "El zorzal criollo", Carlos Gardel, el Día del Tango tuvo su homenaje ayer en Bahía Blanca. Actuaron artistas locales y hubo reconocimientos, en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera.

José Valle, creador de los premios "Bahía Blanca no olvida", armó un show de primer nivel en el primer día de actividades que finalizarán el domingo desde las 16 en la Plaza del Tango Mario Iaquinandi, donde se realizará la quinta edición de Puerto Tango, con la participación de Gaby "La Voz Sensual del Tango", Homero Bimbo, Galo Valle y otros artistas.

"Son 16 años de manera continua para agasajar a la calidad de artistas que tenemos en Bahía. También reconocer la trayectoria de gente abocada al tango, a la cultura y la difusión de nuestra música", dijo Valle, mientras Gaby, a sala colmada, coordinó el evento y fue llamando a cada uno de los agasajados.

Actuaron Osvaldo Rojas, acompañado por el guitarrista Quique Lorenzi, las cancionistas Paula Arstein y Delfina Giorlandini y el Coro Santa Cecilia bajo la dirección de Hugo Mazzucco.

Sin dudas un espectáculo de primer nivel con voces que hicieron tronar las manos de los presentes. Osvaldo, con 88 años, se animó a cantar en cuatro ocasiones acompañado del sonido armonioso y lleno de expresión de Quique Lorenzi con su guitarra.

También el vibrato distintivo en las voces de Paula y Delfina para inaugurar el escenario y la sorpresa del coro de Hugo Mazzucco, que terminó con el vals: "Así bailaban mis abuelos", con letra de Héctor Varela, Jorge Falcon, Fernando Soler, por expreso pedido del público.

Se entregaron distinciones a la trayectoria a figuras locales destacadas: el periodista Javier O. Schwab, de La Nueva.; el guitarrista Guillermo Ocejo y la referente social Paola Vergara.

También se entregó un reconocimiento especial al doctor Nicola Bazzani, Cónsul General de Italia en Bahía Blanca, por su constante apoyo a la actividad cultural de la ciudad.

Carlos Benítez, presidente del círculo Gardeliano, y la licenciada Karina Sánchez, directora de turismo del municipio de Bahía Blanca, también participaron entregando las distinciones.

El cierre fue a puro baile entre artistas del coro y algunas abuelas que se prendieron al vals.

El programa

Hoy

A las 21.30, en el Café Histórico (Colón 602), se presentará el espectáculo Viva el Tango, protagonizado por Gustavo Von Holtun, Cecilia Lorefice y Armando Barsellini. Reservas: 2916491449.

Mañana

A las 21.30, nuevamente en el Café Histórico, se estrenará Como dos extraños, con Nora Roca y Víctor Volpe, y la participación especial de Dai Redolfi. Reservas: 2916491449.

Domingo 14

Desde las 16, en la Plaza del Tango Mario Iaquinandi, se realizará la quinta edición de Puerto Tango, con la participación de Gaby "la voz sensual del tango", Homero Bimbo, Galo Valle y otros artistas.

Habrá exhibiciones del taller de baile de Jesús Infante y María Rial; el bailarín Pablo Gibelli; la escuela de tango de Bety Torres; y el taller "Barrio de Tango" dirigido por Norma Cerrudo. El cierre será con una milonga popular.

El taller de fileteado estará a cargo de Sergio Grasso, mientras que la muestra de numismática será presentada por Juan Cruz Rodríguez. También participará el ingeniero Carlos Benítez, fundador del Museo de Radios Antiguas de la ciudad.

El Día Nacional del Tango se celebra cada 11 de diciembre desde 1977, en homenaje a los nacimientos de Carlos Gardel y Julio de Caro, dos figuras esenciales del género.