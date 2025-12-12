Bahía Blanca | Viernes, 12 de diciembre

Sociedad.

Estados Unidos: más de 250 personas en cuarentena por un brote de sarampión

La mayoría de los casos están relacionados con una iglesia en el condado de Spartanburg. Se trata de personas no vacunadas.

De los 111 casos confirmados, 105 corresponden a personas sin vacunas

Más de 250 personas fueron puestas en cuarentena en Carolina del Sur, Estados Unidos, tras registrarse un brote de sarampión durante el fin de semana, según informaron autoridades sanitarias locales.

Desde el viernes, el Departamento de Salud Pública estatal notificó 27 nuevos contagios, elevando a 111 el total de casos en la región norte. La mayoría está vinculada a una iglesia del condado de Spartanburg, en el noroeste del estado.

La epidemióloga estatal Linda Bell advirtió el miércoles que el brote está "acelerándose", impulsado tanto por los desplazamientos del Día de Acción de Gracias como por la baja cobertura de vacunación. "Se trata de un aumento significativo en un período muy corto", alertó.

La mayoría de los infectados son niños no vacunados. Según la agencia Xinhua, de los 111 casos confirmados, 105 corresponden a personas sin vacunas, uno a alguien con esquema completo y tres a individuos con vacunación parcial. (NA)

