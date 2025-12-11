El Garrahan realizó un traslado inédito de alta complejidad de una bebé en estado crítico

El Hospital Garrahan encabezó un traslado de alta complejidad inédito para asistir a una bebé de siete meses en estado crítico, derivada desde el Hospital Materno Infantil de San Isidro mientras permanecía conectada a un sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO).

Más de 30 profesionales participaron del dispositivo, que permitió trasladarla de forma segura hasta la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos (UCI 35) del Garrahan, único centro público del país capaz de brindar soporte vital avanzado para pacientes pediátricos con falla cardiorrespiratoria severa.

El procedimiento fue calificado como “uno de los más complejos que existen en medicina crítica pediátrica”, según explicó Guillermo Moreno, director médico adjunto del Garrahan. “Haberlo realizado con éxito demuestra la preparación y el compromiso del equipo”, destacó.

Un operativo sin precedentes para estabilizar a la paciente

La derivación se activó cuando la bebé presentó una arritmia severa que no respondió a los tratamientos habituales, evolucionando rápidamente hacia una falla cardíaca con compromiso multiorgánico. Frente a esa situación crítica, especialistas del Garrahan determinaron la necesidad de asistencia con ECMO, un sistema que reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones, y cuya operación requiere centros altamente especializados y personal entrenado.

El operativo coordinado incluyó equipos de terapia intensiva, cirugía cardiovascular, perfusionistas, enfermería especializada, cardiología, anestesia y traslado crítico. La Patrulla Municipal de San Isidro y la Policía de la Ciudad colaboraron para asegurar un corredor rápido para la ambulancia de alta complejidad.

“Gracias a la articulación entre instituciones pudimos actuar a tiempo. Este operativo refleja lo que significa contar con una red de salud sólida cuando está en juego la vida de un niño”, destacó Moreno.

Los traslados en ECMO son poco frecuentes y requieren equipamiento portátil específico, soporte respiratorio avanzado y una logística extremadamente rigurosa, que contempla comunicación permanente entre todos los equipos involucrados.

La bebé permanece internada en la UCI 35 del Hospital Garrahan, donde recibe atención especializada. La coordinación entre la Secretaría de Salud Pública de San Isidro y la Dirección Médica del Garrahan fue considerada clave para garantizar su estabilidad y pone en relieve la importancia de fortalecer las redes públicas de atención pediátrica de alta complejidad.