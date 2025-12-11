Optimismo en el mundo empresarial por la suba del empleo en 2026

Los datos son de un 11% de crecimiento en la tasa de contratación (Foto Redes Sociales)

El empresariado argentino muestra señales de mayor optimismo respecto a la generación de empleo para el primer trimestre de 2026. Según la Encuesta de Expectativas de Empleo presentada por ManpowerGroup, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) alcanzó un +10% ajustado por estacionalidad.

Este valor representa un incremento de 5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y una suba de 11 puntos en la comparación interanual.

El relevamiento fue realizado entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, y consultó a más de 700 empleadores argentinos sobre sus perspectivas de contratación para el período enero-marzo.

Qué dicen los empleadores sobre sus planes de contratación

Los resultados de la encuesta revelan que el 30% de los empleadores consultados planea aumentar sus dotaciones de personal durante el próximo trimestre. En tanto, el 18% anticipa una reducción, el 35% no espera realizar cambios y el 17% restante aún no definió su posición.

Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina y Director de Talent Solutions para Latinoamérica, analizó los resultados del estudio.

"Luego de cuatro trimestres con nulas y bajas expectativas de generación de empleo, el empresariado argentino se muestra más optimista para el primer trimestre del 2025", reflexionó el ejecutivo.

Y agregó: "Argentina logró abandonar el último puesto en el ranking global de expectativas, pero aún está lejos de nuestros países vecinos en lo que se refiere a la generación de empleo".

Finanzas y Construcción lideran las expectativas de empleo

El análisis por sectores económicos muestra que nueve de las once actividades relevadas anticipan incrementos en sus nóminas. El rubro de Finanzas y Seguros encabeza las intenciones de contratación con una ENE de +27%.

Le sigue el sector de Construcción y Bienes Raíces, que reporta una ENE de +20%. En el extremo opuesto, Sector Público, Salud y Servicios Sociales presenta las expectativas más débiles, con una ENE de -3%.

Respecto al trimestre anterior, ocho de los once sectores industriales mostraron mejoras. Finanzas y Seguros registró el mayor crecimiento con 17 puntos porcentuales de aumento, seguido por el rubro de Información con 16 puntos.

En términos interanuales, nueve actividades económicas fortalecieron sus expectativas. El incremento más significativo corresponde nuevamente a Finanzas y Seguros, con una mejora de 20 puntos porcentuales.

NEA lidera las expectativas regionales de contratación

El análisis por regiones indica que cinco de las seis zonas del país anticipan aumentos en sus dotaciones. El Noreste (NEA) presenta la expectativa más sólida con una ENE de +15%.

La Patagonia y la región Pampeana comparten el segundo lugar, ambas con una ENE de +13%. En contraste, Cuyo muestra las intenciones más débiles del país, con una ENE de 0%.

La comparación trimestral revela que cuatro regiones fortalecieron sus perspectivas. La zona Pampeana lidera con un incremento de 9 puntos porcentuales. Por el contrario, Cuyo experimentó una caída de 18 puntos respecto al período anterior.

En la medición interanual, el NEA destaca con un crecimiento de 25 puntos porcentuales, mientras que Cuyo registra la mayor contracción, de 16 puntos.

Cómo se ubica Argentina en el contexto regional y global

En el contexto americano, los doce países relevados proyectan aumentos en sus expectativas de contratación. Brasil lidera la región con una ENE de +57%, seguido por Guatemala (+28%), Estados Unidos (+27%) y México (+24%).

Argentina, con su ENE de +10%, se posiciona como el país con las expectativas más moderadas del continente. Le siguen Costa Rica (ENE de +11%) y Chile (ENE de +13%).

A nivel mundial, los empleadores anticipan incrementos en sus nóminas en 40 de los 42 países y territorios encuestados por ManpowerGroup.

Nueva metodología sectorial en la encuesta

A partir de este relevamiento, la Encuesta de Expectativas de Empleo incorpora una nueva clasificación de sectores económicos. Esta actualización busca alinearse con la economía global actual y ofrecer datos más relevantes para los mercados.

ManpowerGroup informó que los datos históricos de los grupos anteriores fueron reclasificados, por lo que continúan disponibles para consultas comparativas.