Juan Sebastián Verón tomó una decisión por la sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA

Parece que el expediente que engloba la pelea de la AFA contra Estudiantes, y particularmente contra Juan Sebastián Verón, está a punto de sumar un nuevo capítulo.

El presidente albirrojo tiene decidido recurrir la sanción de seis meses que se le impuso, ante el máximo tribunal deportivo.

Mientras el Pincha se prepara para jugar una nueva final bajo el mandato de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino, la Brujita intentará apelar la sanción impuesta ante el TAS.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se considera a la misma como "arbitraria" y se pedirá que sea eliminada.

Recordemos que mediante su Tribunal de Disciplina, la AFA decidió suspender durante 6 meses a Verón con la imposibilidad de ejercer sus funciones como presidente, aunque estas no se detallaron. Todo, por considerarlo responsable de que el equipo se haya dado vuelta en el famoso pasillo de campeón realizado a Rosario Central.

La realidad marca que, la inhabilitación a Juan Sebastián Verón es la única medida que se está llevando a cabo en la práctica, y por eso será la única que se busque apelar. Además, la AFA sancionó con dos fechas de suspensión a los once jugadores que formaron parte del pasillo de espaldas, en Arroyito.

Sin embargo, las jornadas son a cumplir en el próximo Torneo Apertura 2026. Si tenemos en cuenta que la entidad que preside Claudio Tapia siempre decreta la amnistía a las penas, a principio de cada temporada, esta sanción quedará sin efecto. Además, Santiago Nuñez fue sancionado con tres meses sin poder portar la cinta de capitán, como establece el reglamento.

De momento, y después de un tiempo que sirvió para analizar, el León va a apelar la sanción que se le impuso a su presidente, que está preso de una disputa entre Tapia, Toviggino y Estudiantes, debido a ausentarse en las reuniones de Comité Ejecutivo, y adoptar una postura crítica sobre la realidad. Juan Sebastián Verón irá al TAS. (Fuente: El Editor Platense).