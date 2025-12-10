Ginóbili declaró casi 4 horas ante el fiscal y reafirmó su inocencia

Durante casi 4 horas, el presidente del club Bahiense del Norte, imputado en la causa por la muerte de 13 personas durante el temporal del 16 de diciembre de 2023, declaró ante el fiscal Cristian Aguilar y sostuvo su inocencia.

En la indagatoria realizada en Estomba 127, el acusado respondió a todas las preguntas del titular de la UFIJ N° 1 y también se explayó sobre algunas aclaraciones de interés para su parte.

"Tiene que ver con la imposibilidad de previsión de un evento climático de la magnitud del que ocurrió y también con la imposibilidad de evitarlo, aún sin el trámite de habilitación culminado, como se le estaba reprochando", explicó su abogado Sebastián Cuevas, una vez terminada la audiencia.

En este sentido, dijo que no estaba informado sobre algún peligro climático antes de la actividad programada, ni por los medios de comunicación ni por ninguna vía.

Ginóbili también apunto a lo confuso de las ordenanzas reinantes y a la inexistencia, de parte del municipio, de una advertencia para que el club cese sus actividades aquel sábado, cuando se realizaba el festival de fin año de patín.

"Hay una confusión entre habilitación de carácter comercial, de aquellos clubes que tienen fines de lucro y con todo derecho ejercen un comercio, y los clubes que tienen fines sociales y deportivos, sin ánimo de lucro", dijo Cuevas.

El abogado -ya que Ginóbili tampoco habló con la prensa al retirarse- reconoció que el club no estaba habilitado.

"Es un extremo que no vamos a negar, es una cuestión fáctica. El club estaba en trámite de habilitación. Lo que estamos sosteniendo es que había tres requisitos que pedía la Municipalidad: la presentación de un plano suscripto por un profesional, un final de Bomberos -que resta culminar- y una red de tendido eléctrico", agregó.

Sobre el ingeniero Pablo Ascolani (otro imputado) relató que su tarea fue certificar la cantidad de metros que estaban construidos, pero no la seguridad de las instalaciones.

Ginóbili aseguró que como presidente de Bahiense no tenía la obligación de constatar las condiciones estructurales de la institución.

El dirigente está imputado de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte y lesiones leves culposas y lesiones graves culposas agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.