Así quedaron conformadas las zonas para el Apertura y Clausura 2026
También se definió cuáles serán los encuentros interzonales. El acto contó con la presencia de Claudio Tapia, en medio del escándalo de Sur Finanzas.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorteó las zonas para los el Torneo Apertura y el Clausura 2026, en medio del escándalo que vincula a dicho ente con Sur Finanzas.
En una transmisión, se reafirmó que el formato será el mismo que el de este año, ya que tanto el Apertura como el Clausura contarán con 16 fechas en la fase regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un encuentro interzonal y su correspondiente clásico.
Luego, los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que serán de eliminación directa hasta conocer al campeón.
La Zona A estará conformada por Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riesta, Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plaza, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell´s, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.
La Zona B, por su parte, contará con la presencia de River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield, Rosario Central, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.
Además, también se llevó a cabo el sorteo de los cruces interzonales, donde se destacan los enfrentamientos entre Vélez - River y el de Racing - Boca.
El sorteo se desarrolló en medio del escándalo que involucra a la AFA con Sur Finanzas, empresa a la cual se la acusa de los delitos de lavado de dinero y malversación de fondos.
Así quedaron definidas las zonas para el fútbol argentino de cara al 2026
Zona A
Boca
Independiente
San Lorenzo
Deportivo Riestra
Talleres de Córdoba
Instituto de Córdoba
Platense
Vélez
Estudiantes de La Plata
Gimnasia de Mendoza
Lanús
Newell´s
Defensa y Justicia
Central Córdoba de Santiago del Estero
Unión de Santa Fe
Zona B
River
Racing
Huracán
Barracas Central
Belgrano de Córdoba
Estudiantes de Río Cuarto
Argentinos Juniors
Tigre
Gimnasia y Esgrima La Plata
Independiente Rivadavia de Mendoza
Banfield
Rosario Central
Aldosivi de Mar del Plata
Atlético Tucumán
Sarmiento de Junín
Así serán los cruces interzonales
Vélez – River
Barracas Central – Platense
Talleres de Córdoba – Rosario Central
Sarmiento de Junín – Estudiantes de La Plata
Defensa y Justicia – Belgrano de Córdoba
Argentinos Juniors – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia de Mendoza – Independiente
Unión de Santa Fe – Aldosivi de Mar del Plata
Atlético Tucumán – Instituto de Córdoba
San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto
Gimnasia y Esgrima La Plata – Gimnasia de Mendoza
Central Córdoba de Santiago del Estero – Tigre
Huracán – Deportivo Riestra
Newell´s – Banfield