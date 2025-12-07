En vivo: Boca y Racing no se sacan diferencias en la semifinal del Torneo Clausura

Boca y Racing iniciaron en la Bombonera la semifinal del Torneo Clausura de fútbol. El partido es arbitrado por Darío Herrera, con asistencia de Silvio Trucco en el VAR.

En caso de empate en el tiempo reglamentario se jugará un tiempo extra de 30 minutos. De persistir la igualdad, el boleto a la final se decidirá por penales.

El equipo de Claudio Úbeda accedió a esta instancia tras eliminar a Argentinos Juniors y sumar su sexta victoria consecutiva. Racing, por su parte, dejó en el camino a Tigre tras imponerse en los penales.

El xeneize repetirá la formación del último partido; mientras que la Academia deberá reemplazar a los suspendidos Sebastián Sosa y Gastón Martirena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Boca va con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing saldrá con Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso (capitán); Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

La otra semifinal la animarán mañana Gimnasia (La Plata)-Estudiantes (La Plata), a las 17, con el arbitraje del bahiense Facundo Tello y en el estadio Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia.

Cronología

19.34. En 29 minutos, Racing llega con mayor claridad con pelota al piso; Boca busca desborde y centro por los laterales. Siguen cero a cero.

19.29. Juan Nardoni (Racing), primer amonestado del partido.

19.26. Hay llegadas a los arcos de ambos, pero lejos de generarse jugadas claras.

19.17. Partido de ida y vuelta, intenso, en La Bombonera.

19.11. Se reanudó el encuentro, en un contexto de faltas fuertes.

19.08. Partido detenido por asistencia médica a Ayrton Costa, tras un supuesto codazo de "Maravilla" Martínez.

19.05 ¡Comenzó el partido! Boca y Racing se juegan la clasificación a la gran final del Torneo Clausura de AFA.