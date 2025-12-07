Costas, sincero tras la hazaña de Racing: “Los reté y en el segundo tiempo respondieron”

Tras el triunfo por 1-0 de Racing Club ante Boca Juniors en La Bombonera, el director técnico Gustavo Costas analizó la clasificación de la “Academia” a la final de los Playoffs y destacó la entrega de sus futbolistas, al tiempo que reconoció las dificultades que presentó el encuentro, especialmente en la primera parte.

El entrenador fue autocrítico con el desarrollo inicial del partido y no esquivó la realidad del trámite: “Fue malísimo el partido para los dos, pienso que pesó mucho. Estoy orgulloso de haber eliminado a un equipo como Boca”. A pesar de ese análisis, Costas resaltó la reacción de su equipo tras el descanso y confesó que el entretiempo fue clave: “Los cagué a pedos en el primer tiempo y respondieron en el segundo”.

El DT valoró el crecimiento del equipo en el complemento y el compromiso mostrado en un escenario exigente. “Después del segundo tiempo, jugamos un partidazo. Estoy muy contento, este equipo se tira de cabeza y se merece todo esto”, afirmó. Además, destacó el orden y la entrega de sus dirigidos, incluso de aquellos futbolistas que actuaron condicionados por tarjetas amarillas: “Los que tenían amarilla jugaron igual y muy bien, se tiraron y ganaron”.

Costas también se refirió a los ajustes ofensivos y al rol de Adrián “Maravilla” Martínez, autor del gol decisivo. “No nos cerraron en el primer tiempo, tiramos mal los centros, nos faltó esa actitud de ir a buscar el partido. Tirábamos un centro y estaba ‘Maravilla’ solo”, explicó. Sobre el delantero, agregó: “Todos habrán pensado cómo lo pusimos a ‘Maravilla’ primero, pero no hay que decirle nada, él la va a buscar siempre. Hoy dejó todo; después del partido, en el vestuario gritaban todos ‘Maravilla, Maravilla’”.

En cuanto a la final, el entrenador remarcó que todavía queda un paso por dar: “Nos falta un partido muy difícil, pero la verdad estoy muy orgulloso”. Además, recordó el golpe que significó la eliminación previa de la Libertadores y cómo eso marcó al plantel: “Cuando quedamos afuera fue un golpe muy duro, todavía nos quedó esa cicatriz”.

Finalmente, Costas subrayó la mentalidad competitiva del grupo y el rendimiento de quienes ingresaron desde el banco: “Cualquier jugador que entró lo hace diez puntos. Yo quiero que Racing gane, tenemos eso en la cabeza”. Con este envión anímico, la “Academia” buscará coronar su gran campaña con el título en la final de los playoffs.