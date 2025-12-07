Ferro, con el bahiense Jano Martínez, se consagró campeón de la Liga Sudamericana

Ferro derrotó esta noche a Regatas Corrientes, en Asunción, Paraguay, por 85 a 68 y se consagró campeón del Final Four de la Liga Sudamericana.

El equipo de Caballito contó con la presencia del bahiense Jano Martínez, quien jugó 28m43, convirtiendo 12 puntos (3-7 en triples, 1-4 en dobles y 1-2 en libers), más 6 rebotes, 5 asistencias.

En tanto, el pringlense Valentín Bettiga jugó 30m36, sumando 6 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

En semifinales, Ferro había superado a Defensor Sporting, por 80 a 65 y Regatas a Olimpia Kings, por 64 a 62, tras ir perdiendo por 17.

Este resultado no hace más que ratificar el gran presente de Ferro, que está puntero en la Liga Nacional, con 10 victorias y una sola derrota.