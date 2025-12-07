Bahía Blanca | Domingo, 07 de diciembre

La ciudad.

En una pelea, un hombre asesinó a su hermano en barrio Luján

El hecho ocurrió en la tarde del domingo, en una vivienda de Coulin al 600.

Foto: Google Maps

Un hombre asesinó a su hermano esta tarde, en el marco de una pelea familiar, en una vivienda en inmediaciones del barrio Luján.

El hecho ocurrió sobre las 17.30, en Coulin al 600.

En ese lugar, Ernesto Mansilla, de 54 años, le realizó una herida punto cortante en la zona intercostal izquierda a su hermano Rodrigo Mansilla, de 32 años.

Si bien la víctima fue derivada en forma urgente al Hospital Municipal, finalmente murió a raíz de las heridas recibidas.

Además, el agresor también golpeó a otro hermano suyo, Fernando, a quién atacó con una pala, golpeándolo en su cabeza. El impacto no registe gravedad.

Los efectivos capturaron a Ernesto Mansilla, quien quedó a disposición de la UFIF Nº 5. También se secuestró el arma blanca utilizada.

La causa está caratulada como Homicidio y Lesiones agravados por el vínculo.

