9 de Julio repitió y se consagró bicampeón de Primera Femenino

Un año sumamente positivo completó 9 de Julio, al vencer esta noche a Estudiantes, por 65 a 45, sellar la serie 2-0 y consagrarse campeón del torneo de Primera femenino, "Josefina Torruella".

El albiazul, fue contundente a lo largo de un torneo inferior al de temporadas anteriores, finalizando apenas cuatro participantes.

De todos modos, el equipo dirigido por Julián Turcato ratificó su superioridad, combinando un equipo de experiencia y juventud.

También 9 de Julio participó del Provincial de Clubes, obteniendo el subcampeonato.

Lo cierto es que viene dominando en los últimos años, tras conseguir el primer título en 2022-23, cuando superó a Estrella, 3-1 en la final.

Al año siguiente, 2023-24, El Nacional derrotó a Estudiantes, 3-0, en la final extra.

En 2024, 9 de Julio se impuso 2-1 en la final y en la actual barrió 2-0.

En síntesis, el flamante campeón sumó tres títulos en los últimos cuatro torneos.

Sin inconvenientes

Nuevamente hoy volvió a establecer diferencias con el correr de los minutos.

Individualmente, se destacaron Belén Tombesi, con 11 puntos y 10 rebotes. También, Delfina Alves da Florencia, quien aportó 10 unidades (2-3 en triples, 2-2 en dobles y 0-1 en t1), más 7 rebotes y 5 recuperos.

Mientras que Isabella Roldán completó 9 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias y Amparo Althabe se sumó con 14 unidades (2-3 en triples, 2-3 en dobles y 4-4 en libres).

La síntesis:

Estudiantes (45): V. Hollman (10), J. Rodríguez (13), Juliana Brossard (5), Josefina Brossard (4), L. Fierro (8), fi; L. Mansilla, S. Trellini, M. Caputo (3), I. Basaul (2), E. Islas y C. Lauman. DT: Julián Manqueo.

9 de Julio (65): E. Fernández (9), I. Corvalán, D. Alves (10), I. Roldán (9), B. Tombesi (11), fi; A. Althabe (14), A. Maurer (2), V. Flores (8), V. Martín (2), J. Azzaroff y C. Arena. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Estudiantes, 13-16; 24-39 y 34-57.

Árbitros: Joaquín Irrazábal, Sam Inglera y Yamila Nicoletta.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: 9 de Julio, 2-0.