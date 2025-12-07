Federal Amateur: Liniers se presenta en Gonzales Chaves

Tras perder ayer ante Huracán e Ingeniero White por la Liga del Sur, Liniers saldrá hoy otra vez a la cancha. En esta ocasión será por el Torneo Federal Amateur, cuando visite desde las 17.30 a Huracán Ciclista de Gonzales Chaves, por los playoffs de la Región Pampeana Sur.

El cotejo de ida será dirigido por Nicolás Moreno, de Olavarría.

La revancha se jugará en nuestra ciudad el próximo fin de semana.

El chivo de Hernán Rosell ganó la Zona 2 con 7 puntos, producto de dos triunfos (ante Sporting, 2-0 y 3-0), un empate (0-0) y una derrota (0-1), estos dos últimos cotejos ante Bella Vista.

Por su parte, su rival, fue segundo en la Zona 3, con 15 puntos, la misma cantidad de unidades que Olimpo de Tres Arroyos, pero con menor diferencia de gol (+16 contra +8).

El ganador de esta llave se cruzará con el vencedor de Atlético Ayacucho y el mencionado Olimpo, que se medirán hoy a las 19.30.