Huracán, ¿tuvo la suerte del campeón?

Una pizca de fortuna, algo de corazón y falta de eficacia del rival. Por todo eso, Huracán venció a Liniers por penales (5-3) tras empatar 1 a 1 los 90 minutos reglamentarios, se adjudicó el Clausura y definirá el centro ante Bella Vista, ganador del Apertura.

En El Fortín, en la final extra, el Globo sufrió de lo lindo, pero mostró serenidad en momentos cruciales del partido, Salvarezza atajó un penal y el elenco del Bule se sacó la espina del domingo pasado.

El chivo hizo mucho más para ganarlo en el período regular, pero no aprovechó las más de decenas de ocasiones netas que generó y lo terminó pagando demasiado caro.

Todo del albinegro

Si bien el conjunto del Bule salió mejor pisado, rápidamente el elenco de la avenida Alem se acomodó mejor y comenzó a manejar la pelota.

Por eso no llamó la atención que rompiera el cero tempraneramente.

Lastimó mucho por la derecha y un centro de Ullmann encontró el salto goleador de Monti, quien sentenció a boca de jarro con un testazo letal.

El gol le dio tranquilidad al equipo del "Negro" Rosell y llenó de dudas a Huracán, que no pudo contrarrestar la supremacía de su adversario.

El albinegro ganó todas las pelotas divididas, lastimó por las dos bandas y la movilidad de Seisdedos. Además, Menna y Trídico se impusieron en la mitad de la cancha ante un solitario Parra en la contención.

A Liniers le faltó cristalizar ese dominio casi absoluto en los metros finales, aunque Salvarezza evitó el segundo gol rival tras sacarle un derechazo cruzado a Seisdedos.

El arco de Mendiguibel le quedó lejos a Huracán, que nunca pudo emparejar el trámite hasta el pitazo final del primer acto.

Cambió y ligó

En el segundo período, el Globo se plantó más arriba y con más decisión.

Pero en esa búsqueda ofensiva, dejó espacios que Liniers comenzó a usufructuar.

Claro que el chivo comenzó a desperdiciar chances muy caras y dejó con vida a su adversario.

En un abrir y cerrar de ojos, los de Rosell generaron ocasiones en manada, pero la intervención de Salvarezza, de algún defensor, el travesaño y la falta de puntería (Narvay tuvo un claro mano a mano) hicieron que el interrogante se mantuviera abierto.

Pane (se comió el empate abajo del arco) avisó --tras un centro de Scalco-- que el Globo estaba en partido.

Y llegó el empate. Scalco ejecutó un tiro de esquina desde la oreja derecha, Seisdedos rechazó, el balón le cayó otra vez al 7 bravo, quien --cuando todos esperaban otro centro al punto penal-- ensayó un furibundo derechazo que se coló en el primer palo del sorprendido Mendiguibel.

El 1 a 1 cambió la tónica de partido y el del Bule ganó en confianza.

El balón ya se dividió mucho más, pero las acciones de real peligro siempre fueron del mismo: de Liniers.

Philipps, Monti y Der Meguerditchian no pudieron concretar y el cotejo se fue a los penales.

Allí emergió la figura de Salvarezza para contener el remate de Narvay, sus compañeros no fallaron (Pérez Manghi metió el quinto y decisivo) y Huracán se metió en la gran final.

La síntesis

HURACAN 1 (5)

SALVAREZA 8

Mayo 5

Pérez Manghi 7

Olguín 7

Valiente 4

Segovia 5

Parra 5

Linares 5

Navarro (c) 5

Scalco 7

Pane 5

DT: M. Brunelli

LINIERS 1 (3)

Mendiguibel 5

Ullmann 6

Der Meguerditchian (c) 6

Aguirre 6

Cutrín 5

Narvay 6

Menna 6

Trídico 6

Monti 7

Seisdedos 7

Phillipp 5

DT: H. Rosell

PT. Gol de Monti (L), a los 6m.

ST. Gol de Scalco (H), a los 17m.

PENALES. Para Huracán anotaron Navarro, Pane, Olguín, Mayo y Pérez Manghi. Para Liniers facturaron B. Herrera, Der Meguerditchian y Cutrin, mientras que Salvarezza contuvo el remate de Narvay.

CAMBIOS. 56m. Meza (5) por Valiente y 84m. A. Andragnez por Parra y J. Pérez por Segovia, en Huracán; 73m. B. Herrera por Phillipp y 88m. De los Santos por Ullmann, en Liniers.

ARBITRO. Pablo Leguizamón (6).

CANCHA. Villa Mitre (muy buena).