Allanaron un domicilio y encontraron drogas y elementos robados

El personal de la Comisaría Séptima realizó un allanamiento en calle Rio Atuel al 500 a pedido de la fiscalía en donde encontraron drogas, una moto, una replica de arma de fuego y fue detenido un sospechoso.

La fiscal Marisa Promé, titular del juzgado de garantías Nº4, emitió la orden para la intervención policial en el domicilio a raíz de un robo de una bicicleta ocurrido en calle Coulin y Terrada el pasado 15 de diciembre.

El cateo tuvo como resultado el secuestro de una moto Yamaha 250 modelo XTZ con pedido de secuestro, robada en agosto del 2024, además de 20 gramos de cocaína, una balanza de precisión y una réplica de un calibre 22.

Fue detenido en el lugar Luciano Rodrigo González de 35 años de edad por el delito de encubrimiento, interviniendo la UFIJ Nº7 y 19.