Una nueva protesta de Suteba vuelve a afectar el dictado de clases en Bahía Blanca

La filial local del gremio docente Suteba realiza este miércoles una nueva jornada de protesta, lo que provoca que numerosas escuelas funcionen con actividad reducida o directamente sin clases.

"JORNADA DE PROTESTA. Contra la Reforma Laboral y el Proyecto de Libertad Educativa. Contra el AJUSTE en la provincia, que se expresa en cierres y

fusiones", señaló el sindicato a través de sus redes sociales.

La movilización, que cuenta con la adhesión de CTERA y la CTA, comenzará a las 9.30 en la esquina de Moreno y Vicente López.

La medida constituye la decimoséptima interrupción del ciclo lectivo 2025 en Bahía Blanca por reclamos gremiales. En lo que va del año, Suteba llevó adelante 12 paros (5 de marzo, 9 y 10 de abril, 30 de abril, 11 y 26 de junio, 15 de julio, 6 y 21 de agosto, 8 de octubre, 13 y 19 de noviembre). A ellos se sumaron las huelgas del CEB (20 de mayo) y CTERA (22 de mayo), además de los paros convocados por ATE (18 de junio y 9 de diciembre), y las suspensiones de clases por falta de agua, como ocurrió el 17 de septiembre.

Todas estas interrupciones se dieron en un contexto en el que la mayoría de las escuelas debió cerrar entre 15 y 30 días para tareas de reparación edilicia y reacondicionamiento de mobiliario y material pedagógico, tras la inundación del 7 de marzo.

Desde la organización confirmaron que quienes participen de la jornada recibirán constancia gremial por toda la actividad.