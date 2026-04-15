Muy buen juego de Fausto Ruesga y los bahienses en la lucha arriba y abajo en la Liga Nacional

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Sensaciones y realidades opuestas atraviesan a los bahienses que anoche se cruzaron en Córdoba por la Liga Nacional, que terminó con triunfo de Quimsa ante Atenas, por 92 a 73.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Es que los santiagueños aún aspiran a quedarse con el número 1 y para que eso suceda, esta vez mucho tuvo que ver Fausto Ruesga, quien jugó 20m30 y sumó 14 puntos (3-4 en triples, 2-4 en dobles y 1-1 en libres), más 4 rebotes y un recupero.

Enfrente, Atenas, dirigido por José Luis Pisani y que tiene a Lisandro De Tomasi como asistente, está muy comprometido para evitar jugar por la permanenacia ante Argentino (Junín), que ya no puede salir del último lugar.

Para no caer al penúltimo lugar, Atenas necesita, antes que nada, ganarle a La Unión y Oberá, ambos de visitante, además que Unión (donde está el bahiense Federico Elías), pierda ante Ferro y San Martín (Corrientes), como local.

Los que festejaron y mucho anoche fueron San Lorenzo y Racing (Chivilcoy), que definitivamente se aseguraron la continuidad en la categoría.

En los otros dos partidos, Argentino le ganó a San Lorenzo, 80 a 70 y La Unión a Peñarol, 91 a 85.