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Muy buen juego de Fausto Ruesga y los bahienses en la lucha arriba y abajo en la Liga Nacional

Quimsa, que sueña con el Nº1, derrotó al Atenas que dirige José Luis Pisani, muy comprometido por evitar jugar la permanencia.

Fausto Ruesga, defendiendo. Foto: LN.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Sensaciones y realidades opuestas atraviesan a los bahienses que anoche se cruzaron en Córdoba por la Liga Nacional, que terminó con triunfo de Quimsa ante Atenas, por 92 a 73.

Es que los santiagueños aún aspiran a quedarse con el número 1 y para que eso suceda, esta vez mucho tuvo que ver Fausto Ruesga, quien jugó 20m30 y sumó 14 puntos (3-4 en triples, 2-4 en dobles y 1-1 en libres), más 4 rebotes y un recupero.

Enfrente, Atenas, dirigido por José Luis Pisani y que tiene a Lisandro De Tomasi como asistente, está muy comprometido para evitar jugar por la permanenacia ante Argentino (Junín), que ya no puede salir del último lugar.

Para no caer al penúltimo lugar, Atenas necesita, antes que nada, ganarle a La Unión y Oberá, ambos de visitante, además que Unión (donde está el bahiense Federico Elías), pierda ante Ferro y San Martín (Corrientes), como local.

Los que festejaron y mucho anoche fueron San Lorenzo y Racing (Chivilcoy), que definitivamente se aseguraron la continuidad en la categoría.

En los otros dos partidos, Argentino le ganó a San Lorenzo, 80 a 70 y La Unión a Peñarol, 91 a 85.

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