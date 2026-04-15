Los bonos en dólares caen y vuelve el temor en Wall Street tras los anuncios de Scott Bessent

El riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 525 puntos

Los bonos en dólares caen en las primeras operaciones de este miércoles, luego de las declaraciones de Scott Bessent sobre la aplicación de aranceles en mayo, que comenzaron a tensionar a los inversores y anticipan caídas en Wall Street.

Así, los títulos en dólares ceden hasta 0,4 % encabezados por el Global 2041 y el Global 2038 (0,3 %).

El riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 525 puntos. (Ámbito)