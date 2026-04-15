Los bonos en dólares caen y vuelve el temor en Wall Street tras los anuncios de Scott Bessent
Los títulos en dólares operan en baja en el arranque de la jornada, presionados por la incertidumbre global tras dichos de Scott Bessent.
Los bonos en dólares caen en las primeras operaciones de este miércoles, luego de las declaraciones de Scott Bessent sobre la aplicación de aranceles en mayo, que comenzaron a tensionar a los inversores y anticipan caídas en Wall Street.
Así, los títulos en dólares ceden hasta 0,4 % encabezados por el Global 2041 y el Global 2038 (0,3 %).
El riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 525 puntos. (Ámbito)