Con la inflación del 3,4%, cómo quedarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará en mayo un incremento del 3,4% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en línea con el dato de inflación de marzo informado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes según la evolución mensual de los precios.

A partir de este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de 393.250,17 pesos. A ese monto se suma el bono de $70.000 que el Gobierno ya confirmó para quienes cobran los ingresos más bajos, por lo que el haber total alcanzará los $463.250,17. Por su parte, la jubilación máxima ascenderá a $2.646.201,22.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo, el monto se ubicará en $314.600,12. Con el bono, llegará a $384.600,12. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y discapacidad, que representan el 70% de la mínima, pasarán a $275.275,12, y con el refuerzo sumarán $345.275,12. En tanto, la PNC para madres de siete hijos equiparará la jubilación mínima: $393.250,17 más bono, totalizando $463.250,17.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) llegará a $179.894 en el quinto mes del año.

Asignaciones familiares

El aumento también impacta en las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para el primer rango de ingresos. Los nuevos valores son:

Asignación por hijo: $70.664,59



Asignación por hijo con discapacidad: $230.077



Pago único por nacimiento: $82.369



Prenatal: $70.664,59



Asignación por adopción: $492.462



Matrimonio: $123.331



Asignación por cónyuge: $17.145



Además, se actualizan los límites de ingresos del SUAF: el tope individual será de $2.896.804 y el familiar de $5.793.608. Cabe aclarar que la ayuda escolar anual no se actualizará y, gracias a un refuerzo, seguirá siendo de $85.000 durante todo el ciclo lectivo 2026.

Asignaciones por Hijo y por Embarazo

La AUH y la AUE subirán a $141.312,64. Sin embargo, ANSES continúa aplicando la retención del 20% mensual, que se cobra luego con la presentación de la Libreta. La excepción son los menores de hasta 5 años, donde el organismo paga la asignación sin retenciones cuando el Ministerio de Salud verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios.

De esta forma, tras la retención, el pago directo para un menor de edad será de $113.050,40, mientras que para un hijo con discapacidad alcanzará los $460.134 y el pago directo será de $368.107,20.

En la Zona Austral, los montos son más elevados debido a un plus por zona desfavorable: para un menor de edad, el total es de $183.707 (pago directo de $146.965,60) y para hijo con discapacidad, $598.174 (pago directo de $478.539,20). Por otra parte, el Complemento Leche del Plan 1000 Días se actualiza a $53.300.