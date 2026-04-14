Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Economía y finanzas.

La canasta básica aumentó 2,6% en marzo y una familia necesitó más de $1.430.000 para no ser pobre

En paralelo a la inflación del mes pasado, el INDEC informó los valores que determinan la línea de pobreza e indigencia en el país.

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2,6% en marzo de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.434.464 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza de 30,4% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de marzo, que fue 32,6%.

Noticias Relacionadas

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 2,2% en marzo. Así, ese hogar requirió de $658.011 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza 

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en marzo, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó $464.227 para no estar bajo la línea de pobreza.
  • Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.142.001 en marzo para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.434.464.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.508.740.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en marzo fueron:

  • Una persona requirió $212.948.
  • Una familia de tres integrantes necesitó $523.853.
  • Los hogares con cuatro personas necesitaron $658.011.
  • Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $692.083.

El IPC de marzo

La inflación de marzo fue 3,4% -el dato más alto desde marzo de 2025 (3,7%)- y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año, informó este martes el INDEC.

La variación mensual se aceleró 0,5 puntos porcentuales. El IPC nacional acumuló un aumento de 32,6% en los últimos 12 meses.

La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. (TN)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
La ciudad.
Deportes.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE