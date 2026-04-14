Bahía Blanca y toda la zona, en alerta por posibles tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por posibles tormentas para todo el Sudoeste Bonaerense, que incluye a la ciudad de Bahía Blanca.

La duración de la advertencia se estima aproximadamente hasta las 18 de este martes. Solo está exceptuada la costa de Patagones.

Según el ente, esta tarde “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

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“Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada”, se indicó.

Por su parte, desde el municipio de Bahía Blanca ya se había advertido que para estas horas se aguardaban lluvias débiles, sobre todo la zona norte del distrito. Además, se había descartado que estas precipitaciones pudieran provocar mayores inconvenientes.

Recomendaciones

Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

También se pide cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.