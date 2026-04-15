Allanan una vivienda de Villa Irupé por un posible caso de grooming
La Policía, a pedido de la Justicia, secuestró un teléfono celular que será peritado. La denuncia la había presentado el padre de un chico de 14 años.
Un teléfono celular, que será peritado, fue secuestrado en las últimas horas en una vivienda del barrio Villa Irupé, en el marco de una investigación por un posible caso de grooming.
La medida se dispuso tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 3, a pedido de la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia.
Tuvo lugar en una vivienda de Manzanas de las Luces al 800 y el operativo estuvo a cargo de personal de Ciberdelitos Región Interior Sur.
Se cree que desde ese teléfono un adulto contactó a un joven de 14 años, el pasado 9 de noviembre, con la cual mantuvo una conversación de índole sexual, según la denuncia que formuló el padre de la adolescente.
La Justicia, a su vez, dispuso la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto del dueño del celular hacia su hijo.
Se investiga el delito de captación por medios tecnológicos de un menor de edad con fines sexuales.