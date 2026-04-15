Violencia de género: condenado por lesionar de gravedad a su pareja

El Tribunal Oral Criminal Nº 3 condenó a un hombre a la pena de 4 años y 9 meses de prisión por haber golpeado a su pareja, a quien le causó lesiones graves.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, la agresión se dio el 30 de mayo de 2020, en Corrientes al 300 de nuestra ciudad, cuando el hombre tomó a la mujer de sus prendas de vestir y la lanzó contra una escalera de madera, causándole la fractura de un hueso del brazo.

Además, el 27 de julio del mismo año, en la zona de Amundsen y Corrientes, el acusado golpeó a la víctima en la cabeza y en el rostro, lo que le ocasionó escoriaciones, hematomas, fisura del hueso de la nariz y un importante hematoma con elevación de la capa externa del cráneo.

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El juez Julián Saldías computó como agravante el aprovechamiento del imputado de su superioridad física en relación a la damnificada, a quien tomó de su ropa y lanzó por el aire.

“En el caso, la situación de vulnerabilidad se enmarca en el ámbito de protección específica que deriva por su condición de mujer, que convivía con el imputado y fue víctima de diversas violencias. Estas circunstancias fueron plenamente probadas a partir del testimonio de la víctima, amigas y familiares, quienes dieron cuentan de las situaciones de control, violencias físicas y psicológicas sufridas por la damnificada”, detalla en el fallo.

El imputado -a quien no se identificó para preservar a la víctima- fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones y lesiones leves, ambas agravadas por mediar violencia de género y por haber mantenido el imputado con la víctima una relación de pareja, en concurso real de delitos.

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