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Copa Sudamericana.

Racing recibió otro golpe en casa: perdió 3 a 2 ante Botafogo

La Academia cayó sobre el cierre y cedió en 3 de los últimos 4 partidos que disputó.

Foto: Olé

Racing perdió por 3-2 con el Botafogo de Brasil en un encuentro en el que volvió a demostrar fragilidad defensiva y que disputaron esta noche, ante un estadio Presidente Perón sin público por la sanción ejercida por Conmebol, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

Los goles de la “Academia” fueron convertidos por el volante Santiago Sosa, a los cuatro minutos del primer tiempo, y el delantero Adrián Martínez, en 21 del complemento.

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Mientras que para la visita convirtieron los delanteros Arthur Cabral y Júnior Santos, en 23 y 41 minutos de la primera etapa, y el volante Danilo en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo.

La derrota dejó al equipo de Gustavo Costas en el tercer lugar de la zona E con tres puntos, mientras que Botafogo es líder con cuatro unidades.

En la próxima fecha, el equipo argentino visitará a Caracas de Venezuela, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el conjunto brasileño será local de Independiente Petrolero de Bolivia, el martes 28 al mismo horario.

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